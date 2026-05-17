El este Alex, tânărul motociclist care a murit în accidentul din Munții Bârgăului. Avea doar 19 ani

Sfârșit tragic pentru un tânăr de numai 19 ani. Acesta s-a stins din viață în urma unui accident ce a avut loc în Munții Bărăganului. În timp ce era la o plimbare off-road alături de prietenii săi, tânărul a căzut cu motocicleta într-o râpă adâncă. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul ce i-a adus sfârșitul lui Alex a avut loc sâmbătă după-amiaza, 16 mai, în Munții Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud. Accidentul a avut loc în zona Vârfului Heniu Mare, o zonă considerată periculoasă, cu prăpăstii și teren dificil.

El este Alex, tânărul motociclist care a murit în accidentul din Munții Bârgăului

Alex și prietenii săi ieșiseră la o plimbare off-road și circulau pe un teren accidentat. Din păcate, se pare că pe parcursul traseului, Alex a făcut o manevră greșită și a căzut, cu tot cu motocicletă, într-o râpă adâncă.

În urma accidentului, alarma a fost dată imediat de prietenii tânărului de 19 ani. Însă, misiunea de salvare a fost una extrem de dificilă. Terenul accidentat a îngreunat misiunea echipelor de salvare, acestea fiind nevoite să parcurgă traseul pe jos.

„Pompierii militari au fost solicitați să intervină într-o zonă greu accesibilă a localității Prundu Bârgăului, unde un motociclist de enduro ar fi căzut într-o prăpastie”, a precizat Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud.

Trupul victimei a fost coborât până la autospecială pe o targă, utilizând un sistem de scripeți. Însă, din păcate, pentru Alex nu s-a mai putut face nimic. Tânărul de 19 ani s-a stins din viață, iar vestea a îndoliat comunitatea locală.

Alex era elev în clasa a XII-a la Liceul „Radu Petrescu” și era fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Nu există cuvinte care să poată alina o asemenea pierdere. Dumnezeu să îi dăruiască odihnă veșnică, iar familiei îndurerate putere, credință și mângâiere sufletească pentru a trece prin această grea încercare. Sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune pentru tata, mama, sora şi bunicii lui Alex. Drum lin spre lumină, Alex!”, au scris apropiații, în mediul online.

