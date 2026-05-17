Acasă » Știri » El este Alex, tânărul motociclist care a murit în accidentul din Munții Bârgăului. Avea doar 19 ani

El este Alex, tânărul motociclist care a murit în accidentul din Munții Bârgăului. Avea doar 19 ani

De: Alina Drăgan 17/05/2026 | 21:15
El este Alex, tânărul motociclist care a murit în accidentul din Munții Bârgăului. Avea doar 19 ani
El este Alex, tânărul motociclist care a murit în accidentul din Munții Bârgăului /Foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Sfârșit tragic pentru un tânăr de numai 19 ani. Acesta s-a stins din viață în urma unui accident ce a avut loc în Munții Bărăganului. În timp ce era la o plimbare off-road alături de prietenii săi, tânărul a căzut cu motocicleta într-o râpă adâncă. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul ce i-a adus sfârșitul lui Alex a avut loc sâmbătă după-amiaza, 16 mai, în Munții Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud. Accidentul a avut loc în zona Vârfului Heniu Mare, o zonă considerată periculoasă, cu prăpăstii și teren dificil.

El este Alex, tânărul motociclist care a murit în accidentul din Munții Bârgăului

Alex și prietenii săi ieșiseră la o plimbare off-road și circulau pe un teren accidentat. Din păcate, se pare că pe parcursul traseului, Alex a făcut o manevră greșită și a căzut, cu tot cu motocicletă, într-o râpă adâncă.

În urma accidentului, alarma a fost dată imediat de prietenii tânărului de 19 ani. Însă, misiunea de salvare a fost una extrem de dificilă. Terenul accidentat a îngreunat misiunea echipelor de salvare, acestea fiind nevoite să parcurgă traseul pe jos.

„Pompierii militari au fost solicitați să intervină într-o zonă greu accesibilă a localității Prundu Bârgăului, unde un motociclist de enduro ar fi căzut într-o prăpastie”, a precizat Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud.

Trupul victimei a fost coborât până la autospecială pe o targă, utilizând un sistem de scripeți. Însă, din păcate, pentru Alex nu s-a mai putut face nimic. Tânărul de 19 ani s-a stins din viață, iar vestea a îndoliat comunitatea locală.

Alex era elev în clasa a XII-a la Liceul „Radu Petrescu” și era fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Nu există cuvinte care să poată alina o asemenea pierdere. Dumnezeu să îi dăruiască odihnă veșnică, iar familiei îndurerate putere, credință și mângâiere sufletească pentru a trece prin această grea încercare. Sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune pentru tata, mama, sora şi bunicii lui Alex. Drum lin spre lumină, Alex!”, au scris apropiații, în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

Tragedie pe Transalpina! O femeie a murit și alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier

Doliu în lumea sportului! A murit la doar 19 ani, după ce trupul ei a cedat din cauza bolii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii
Știri
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru…
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Știri
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Click.ro
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
„Cabana-fantomă” de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ...
„Cabana-fantomă” de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ciudat observat de turiști
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, ...
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret ...
Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret proiectul care va ține telespectatorii lipiți de ecrane
Vezi toate știrile