Acasă » Știri » Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș

Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș

De: Alina Drăgan 17/05/2026 | 22:07
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

TJ Miles și Francisca trăiesc primele emoții din postura de părinți. Clara, fiica acestora, a venit pe lume în urmă cu doar câteva luni, iar recent cei doi părinți au făcut și botezul. Evenimentul a fost unul restrâns, la care au participat doar persoanele apropiate. Primele imagini de la botezul micuței. A avut două perechi de nași.

În luna februarie a acestui an, TJ Miles și Francisca au devenit pentru prima oară părinți. Bruneta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit numele de Clara Lia. Iar acum, cei doi părinți au făcut și botezul micuței. Au ales pentru aceasta două perechi de nași, ambele din lumea mondenă.

Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița

Botezul micuței Clara a avut loc joi, 14 mai, însă totul a fost ținut secret. Evenimentul a fost unul restrâns, la care au participat doar persoanele apropiate cuplului. Deși botezul a avut loc în urmă cu doar câteva zile, abia acum părinții au dat vestea și au postat în mediul online și primele imagini de la eveniment.

Francisca și TJ Miles au avut emoții uriașe în ziua cea mare, iar alături le-au stat și părinții spirituali ai Clarei. Micuța a avut două perechi de nași. Este vorba despre Cătălin Moroșanu și soția sa, dar și Jador și Oana Ciocan. TJ Miles a postat în mediul online și primele imagini de la eveniment, iar fanii s-au grăbit să îl felicite.

„Clara Lia a fost botezată cap-coadă. Our baby girl are niște nași Big Blană!! Jador și Oana au botezat împreună cu Moro și Georgiana. Să trăiască familia, vă iubesc!!”, este mesajul de care TJ Miles a însoțit fotografiile de la botez.

Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița /Foto: Instagram

Pentru Francisca și TJ Miles mai urmează un eveniment important în toamna acestui an. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu câteva luni atât civil, cât și religios, însă nu au făcut marea petrecere. Așa că au decis că în această toamnă o să facă un eveniment doi în unu, iar petrecerea de nuntă și de botez va avea loc în data de 18 septembrie.

„Am stabilit pentru toamnă, pe 18 septembrie. Era stabilit încă de când am făcut gender reveal-ul, am și zis că o să facem o petrecere mare, așa, pentru toată lumea, să putem să chemăm toate persoanele dragi. O să facem un eveniment mișto între prieteni, se vor aduna câțiva oameni acolo, vom face o petrecere puțin mai mare și pentru Clara, dar și pentru noi”, declara Francisca.

 

CITEȘTE ȘI:

Primele imagini cu fiica lui TJ Miles și Franciscăi. Cum arată soția fostului concurent de la Survivor, la o lună după naștere

Francisca a născut înainte de termen. Soția lui TJ Miles, despre momentul care i-a schimbat viața: “Nu mă așteptam”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii
Știri
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru…
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Click.ro
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
„Cabana-fantomă” de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ...
„Cabana-fantomă” de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ciudat observat de turiști
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, ...
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret ...
Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret proiectul care va ține telespectatorii lipiți de ecrane
Zodiile care pot atrage bani și oportunități în săptămâna 18-24 mai. Norocul este de partea lor
Zodiile care pot atrage bani și oportunități în săptămâna 18-24 mai. Norocul este de partea lor
Vezi toate știrile