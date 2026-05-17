Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș

TJ Miles și Francisca trăiesc primele emoții din postura de părinți. Clara, fiica acestora, a venit pe lume în urmă cu doar câteva luni, iar recent cei doi părinți au făcut și botezul. Evenimentul a fost unul restrâns, la care au participat doar persoanele apropiate. Primele imagini de la botezul micuței. A avut două perechi de nași.

În luna februarie a acestui an, TJ Miles și Francisca au devenit pentru prima oară părinți. Bruneta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit numele de Clara Lia. Iar acum, cei doi părinți au făcut și botezul micuței. Au ales pentru aceasta două perechi de nași, ambele din lumea mondenă.

Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița

Botezul micuței Clara a avut loc joi, 14 mai, însă totul a fost ținut secret. Evenimentul a fost unul restrâns, la care au participat doar persoanele apropiate cuplului. Deși botezul a avut loc în urmă cu doar câteva zile, abia acum părinții au dat vestea și au postat în mediul online și primele imagini de la eveniment.

Francisca și TJ Miles au avut emoții uriașe în ziua cea mare, iar alături le-au stat și părinții spirituali ai Clarei. Micuța a avut două perechi de nași. Este vorba despre Cătălin Moroșanu și soția sa, dar și Jador și Oana Ciocan. TJ Miles a postat în mediul online și primele imagini de la eveniment, iar fanii s-au grăbit să îl felicite.

„Clara Lia a fost botezată cap-coadă. Our baby girl are niște nași Big Blană!! Jador și Oana au botezat împreună cu Moro și Georgiana. Să trăiască familia, vă iubesc!!”, este mesajul de care TJ Miles a însoțit fotografiile de la botez.

Pentru Francisca și TJ Miles mai urmează un eveniment important în toamna acestui an. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu câteva luni atât civil, cât și religios, însă nu au făcut marea petrecere. Așa că au decis că în această toamnă o să facă un eveniment doi în unu, iar petrecerea de nuntă și de botez va avea loc în data de 18 septembrie.

„Am stabilit pentru toamnă, pe 18 septembrie. Era stabilit încă de când am făcut gender reveal-ul, am și zis că o să facem o petrecere mare, așa, pentru toată lumea, să putem să chemăm toate persoanele dragi. O să facem un eveniment mișto între prieteni, se vor aduna câțiva oameni acolo, vom face o petrecere puțin mai mare și pentru Clara, dar și pentru noi”, declara Francisca.

