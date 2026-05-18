Momente de cumpănă pentru Georgiana Lobonț! A fost la un pas să-și piardă vocea

Georgiana Lobonț a trecut recent printr-o perioadă delicată din punct de vedere personal și profesional, în urma unei intervenții medicale care i-a ridicat emoții puternice și temeri serioase legate de cariera sa artistică. Cunoscută pentru prezența sa constant pozitivă și pentru energia cu care apare pe scenă, artista a vorbit deschis despre acest episod din viața ei într-un context public, oferind detalii despre schimbările prin care a trecut atât fizic, cât și mental.

Perioada dificilă a început în momentul în care artista a fost nevoită să se confrunte cu probleme de sănătate care au necesitat o intervenție chirurgicală. Înainte de operație, aceasta a resimțit o presiune emoțională puternică, mai ales din cauza faptului că vocea reprezintă instrumentul principal al carierei sale. Pentru un interpret de muzică de petrecere, pierderea sau afectarea vocii ar fi putut însemna o schimbare radicală a parcursului profesional, motiv pentru care temerile au fost firești și intense.

Artista a fost la un pas să-și piardă vocea

În perioada dinaintea intervenției, artista a analizat toate scenariile posibile, inclusiv cele mai pesimiste. Gândul că ar putea exista complicații sau că și-ar putea pierde calitățile vocale a fost unul dintre cele mai apăsătoare aspecte ale acelei etape. Această anxietate a fost amplificată de responsabilitatea față de publicul său și de cariera construită de-a lungul anilor, bazată pe voce și pe interpretările sale live.

Intervenția medicală s-a desfășurat însă cu succes, iar recuperarea a adus rezultate peste așteptări. După operație, artista a observat nu doar o îmbunătățire a stării generale de sănătate, ci și o schimbare subtilă în timbrul vocal. Aceasta a descris ulterior că vocea sa a căpătat o claritate mai mare și o sonoritate mai luminoasă, lucru care i-a oferit un nou nivel de încredere în evoluția sa artistică.

„A fost pur și simplu o parte a vieții mele în care cumva m-am și reînnoit din punct de vedere al glasului, pentru că operația a fost cu succes, iar vocea mea parcă a devenit și mai frumoasă, și mai cristalină, și în același timp m-am reînnoit și cu mentalitatea. Aveam momente în care m-am gândit: «Și dacă se întâmplă să nu reușească operația?»”, a declarat Georgiana Lobonț.

VEZI ȘI: Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă

Georgiana Lobonț: „Chestia asta nu e doar din partea mea”. După speculațiile din online, artista spune tot despre Vlăduța Lupău