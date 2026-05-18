Povestea românului care a impresionat Italia. Raul Dumitraș este în finala „Grande Fratello VIP”

Un tânăr născut în România a ajuns în centrul atenției în Italia după ce a făcut furori într-unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune. Raul Dumitraș, românul care s-a făcut remarcat în reality-show-urile italiene, a reușit să intre în finala „Grande Fratello Vip” 2026, competiție urmărită de milioane de telespectatori.

Finala emisiunii va avea loc pe 19 mai, pe Canale 5, iar românul se numără deja printre concurenții care și-au asigurat locul în ultima etapă a show-ului.

Un tânăr român a făcut furori în televiziunea din Italia

Raul Dumitraș s-a născut în anul 2000, la Brăila, însă a crescut în Italia, la Roma, acolo unde și-a construit viața și cariera. Publicul italian a început să îl cunoască în vara lui 2024, când a participat la „Temptation Island” alături de iubita lui de atunci, Martina De Ioannon.

Cei doi au devenit rapid unul dintre cele mai comentate cupluri din emisiune. Scenele tensionate, crizele de gelozie și certurile repetate au ținut publicul cu sufletul la gură de la un episod la altul.

Povestea dintre Raul și Martina nu a rezistat presiunii din emisiune. Problemele dintre ei au explodat în timpul filmărilor, iar relația s-a încheiat într-un mod urmărit de milioane de oameni. Martina a fost cea care a decis să plece singură din show și ulterior a confirmat că nu regretă despărțirea.

După emisiune, ea și-a continuat drumul în televiziune și a apărut în „Uomini e Donne”, în timp ce Raul a rămas extrem de activ pe rețelele sociale, acolo unde și-a păstrat comunitatea de fani.

În paralel cu aparițiile TV, Raul Dumitraș a atras atenția și prin stilul de viață afișat online. La un moment dat, el s-a lăudat că are venituri foarte mari, afirmație care a stârnit imediat controverse și curiozitate în presa italiană. Ulterior, tânărul a explicat că administrează o firmă de mobilier și că lucrează și în zona de evenimente și divertisment.

Mai nou, românul încearcă să își construiască și o carieră în muzică. A început să mixeze ca DJ și a lansat proiectul artistic AZÚL, odată cu prima sa piesă.

Viața amoroasă, urmărită la fiecare pas

Deși relația cu Martina De Ioannon rămâne cea mai cunoscută din viața lui, numele lui Raul a fost asociat în ultima perioadă și cu alte femei din lumea televiziunii și a influencerilor italieni. Pe internet s-a vorbit despre presupuse apropieri de Nicole Belloni, Mara Valentini și, mai recent, Cristina Ferrara, fostă concurentă la „Uomini e Donne”. Până acum însă, nimeni nu a confirmat oficial o nouă relație.

Cert este că Raul Dumitraș continuă să fie unul dintre cele mai urmărite personaje din noul val de reality-show-uri italiene, iar finala „Grande Fratello Vip” l-ar putea aduce pe primele pagini ale tabloidelor.

