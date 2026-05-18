Lovitură pentru turiști! Ryanair închide baze și elimină sute de mii de zboruri

Compania aeriană Ryanair pregătește una dintre cele mai ample restructurări ale rețelei sale europene din ultimii ani, după ce a decis reducerea sau eliminarea mai multor zboruri către destinații turistice importante de pe continent. Măsurile vor afecta milioane de pasageri și schimbă semnificativ oferta de zboruri disponibile pentru sezonul rece 2025–2026, inclusiv pentru turiștii români care aleg frecvent curse low-cost spre sudul Europei.

Transportatorul irlandez își reorganizează operațiunile în mai multe țări europene, pe fondul majorării taxelor aeroportuare și al creșterii costurilor de funcționare. În anumite regiuni, compania a decis chiar închiderea unor baze operaționale și retragerea aeronavelor către aeroporturi considerate mai profitabile.

Ryanair închide baze și elimină sute de mii de zboruri

Una dintre cele mai afectate țări este Grecia, unde Ryanair a anunțat schimbări majore pentru sezonul următor. Compania va închide baza din Salonic, un important punct de operare pentru zborurile din nordul țării. Totodată, vor fi eliminate cursele din extrasezon către Chania și Heraklion, două dintre cele mai populare destinații turistice de pe insula Creta.

Și traficul către Atena va fi redus considerabil, ceea ce înseamnă mai puține opțiuni pentru călătorii care aleg capitala elenă pentru vacanțe sau city-break-uri. În total, compania estimează că numărul locurilor disponibile în Grecia în timpul sezonului de iarnă va scădea cu aproximativ 700.000. Reducerea reprezintă aproape jumătate din capacitatea actuală a operatorului în această piață și include eliminarea a 12 rute.

Schimbări importante au fost anunțate și în Spania, una dintre cele mai mari piețe pentru zborurile low-cost din Europa. Ryanair va reduce cu aproximativ două milioane numărul locurilor disponibile, într-o decizie care afectează atât aeroporturile regionale, cât și marile destinații turistice.

Compania a confirmat închiderea operațiunilor în Asturias, Vigo, Valladolid, Jerez de la Frontera și Tenerife, măsură care va reduce considerabil conectivitatea aeriană în anumite regiuni. În paralel, mai multe aeroporturi vor pierde o parte importantă a zborurilor operate de companie.

Printre destinațiile unde frecvențele vor fi diminuate se numără Santiago de Compostela, Girona, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza și Santander. Aceste schimbări ar putea avea efecte directe asupra turismului local, mai ales în zonele care depind de fluxul de pasageri adus de companiile low-cost.

În Portugalia, compania aeriană a anunțat o retragere completă din arhipelagul Azore începând cu 29 martie 2026. Toate zborurile către și dinspre insulele portugheze vor fi suspendate, iar cele șase rute operate în prezent vor dispărea din sistemul de rezervări.

Arhipelagul Azore, supranumit adesea „Hawaii-ul Europei” datorită peisajelor vulcanice și naturii spectaculoase, atrage anual sute de mii de turiști. Retragerea Ryanair va afecta aproximativ 400.000 de pasageri pe an și este considerată una dintre cele mai importante reduceri de operațiuni anunțate recent de companie.

