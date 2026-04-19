Europa ar mai avea rezerve de combustibil pentru avioane doar pentru aproximativ șase săptămâni înainte ca penuria să se resimtă, în contextul războiului din Iran, avertizează Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie.

Fatih Birol a avertizat că ar putea apărea „în curând” anulări de zboruri dacă livrările de petrol din Orientul Mijlociu nu vor fi reluate în următoarele săptămâni, scrie The Guardian.

„Vă pot spune că în curând vom auzi știri despre faptul că unele zboruri din orașul A către orașul B ar putea fi anulate din cauza lipsei de combustibil pentru avioane”, a declarat acesta pentru Associated Press.

Companiile aeriene deja au început să anuleze curse

KLM, parte a grupului Air France-KLM, a anunțat joi că va anula 160 de zboruri în luna următoare, din cauza prețurilor ridicate ale kerosenului.

Deși reprezintă mai puțin de 1% din programul său de operare, anulările evidențiază presiunea financiară tot mai mare asupra industriei aviatice.

„Este vorba despre un număr limitat de zboruri în interiorul Europei care, din cauza creșterii costurilor cu kerosenul, nu mai sunt în prezent viabile din punct de vedere economic. Nu există o penurie de kerosen. KLM se așteaptă la o perioadă aglomerată de vacanțe în luna mai și se asigură că pasagerii pot călători către destinațiile lor conform planului”, a transmis compania olandeză.

Fatih Birol a declarat că Europa ar mai avea „poate șase săptămâni” de rezerve de combustibil pentru avioane, potrivit Associated Press. Afirmațiile sale vin în completarea celor ale Airports Council International Europe, care a transmis săptămâna trecută o scrisoare către comisarii europeni pentru energie și transport, avertizând că Blocul comunitar s-ar putea confrunta cu penurii în aproximativ trei săptămâni.

În mod obișnuit, aeroporturile și companiile aeriene mențin rezerve de combustibil pentru aproximativ șase săptămâni, potrivit unor surse din industrie. Totuși, conflictul din Iran s-ar fi prelungit deja suficient încât rezervele suplimentare să fie deja consumate, în timp ce alți furnizori nu ar avea capacitatea necesară pentru a compensa volumele de combustibil care ajung în mod normal din zona Golfului.

