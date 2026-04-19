Semnal de alarmă: Europa mai are combustibil pentru avioane doar pentru șase săptămâni

De: Daniel Matei 19/04/2026 | 08:50
Semnal de alarmă: Europa mai are combustibil pentru avioane doar pentru șase săptămâni
Europa ar mai avea rezerve de combustibil pentru avioane doar pentru aproximativ șase săptămâni înainte ca penuria să se resimtă, în contextul războiului din Iran, avertizează Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie.

Fatih Birol a avertizat că ar putea apărea „în curând” anulări de zboruri dacă livrările de petrol din Orientul Mijlociu nu vor fi reluate în următoarele săptămâni, scrie The Guardian.

„Vă pot spune că în curând vom auzi știri despre faptul că unele zboruri din orașul A către orașul B ar putea fi anulate din cauza lipsei de combustibil pentru avioane”, a declarat acesta pentru Associated Press.

Companiile aeriene deja au început să anuleze curse

KLM, parte a grupului Air France-KLM, a anunțat joi că va anula 160 de zboruri în luna următoare, din cauza prețurilor ridicate ale kerosenului.

Deși reprezintă mai puțin de 1% din programul său de operare, anulările evidențiază presiunea financiară tot mai mare asupra industriei aviatice.

„Este vorba despre un număr limitat de zboruri în interiorul Europei care, din cauza creșterii costurilor cu kerosenul, nu mai sunt în prezent viabile din punct de vedere economic. Nu există o penurie de kerosen. KLM se așteaptă la o perioadă aglomerată de vacanțe în luna mai și se asigură că pasagerii pot călători către destinațiile lor conform planului”, a transmis compania olandeză.

Fatih Birol a declarat că Europa ar mai avea „poate șase săptămâni” de rezerve de combustibil pentru avioane, potrivit Associated Press. Afirmațiile sale vin în completarea celor ale Airports Council International Europe, care a transmis săptămâna trecută o scrisoare către comisarii europeni pentru energie și transport, avertizând că Blocul comunitar s-ar putea confrunta cu penurii în aproximativ trei săptămâni.

În mod obișnuit, aeroporturile și companiile aeriene mențin rezerve de combustibil pentru aproximativ șase săptămâni, potrivit unor surse din industrie. Totuși, conflictul din Iran s-ar fi prelungit deja suficient încât rezervele suplimentare să fie deja consumate, în timp ce alți furnizori nu ar avea capacitatea necesară pentru a compensa volumele de combustibil care ajung în mod normal din zona Golfului.

Avertisment de la cea mai mare companie low-cost din Europa. Zeci de zboruri ar putea fi anulate în vară dacă războiul din Iran continuă

Una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa ar putea reține la sol zeci de avioane din cauza crizei din Orientul Mijlociu

Iți recomandăm
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum orfani de tată
Știri
Raul Costea a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 26 de ani. Doi copii au rămas acum…
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Știri
Cele 3 zodii protejate de Divinitate până pe 28 aprilie 2026. Noroc financiar și șanse rare de afirmare
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian...
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța,...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie. Genocidul îndreptat împotriva educației
Adevarul
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie....
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine...
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Parteneri
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Click.ro
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune...
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
go4it.ro
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Prognoză 1 Mai | Cum va fi vremea în București, Brașov și Constanța, potrivit meteorologilor...
