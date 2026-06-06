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Prima reacție a lui Cristian Boureanu după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre competiție

De: Elisa Tîrgovățu 06/06/2026 | 12:59
Prima reacție a lui Cristian Boureanu după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre competiție
Prima reacție a lui Cristian Boureanu după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre competiție / Sursa foto: Social media
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Cristian Boureanu a fost eliminat din competiția „Survivor România” 2026, chiar înainte de finala programată duminică, 7 iunie, la Antena 1. Alături de el, și Andreea Munteanu a părăsit show-ul în aceeași etapă. Cei doi au fost ultimii concurenți eliminați înainte de momentul decisiv al sezonului.

Prima eliminare a serii s-a decis în urma unui duel cu Ramona Micu. Deși lupta a fost echilibrată, Ramona a reușit să se impună și să meargă mai departe în competiție.

În urma acestei confruntări, cel care a părăsit show-ul a fost Cristian Boureanu. El a fost eliminat cu doar două zile înainte de finala „Survivor România”. După ieșirea din competiție, acesta a vorbit deschis despre tensiunea momentului și despre felul în care a trăit ultimul său duel din emisiune.

Mesajul lui Cristian Boureanu după eliminarea de la „Survivor”

Fostul concurent a mărturisit că aventura din Republica Dominicană a fost intensă. Totodată, Cristian Boureanu a mărturisit că ar recomanda oricui să treacă printr-o astfel de experiență măcar o dată în viață, indiferent de dificultățile întâmpinate pe parcurs.

„Nu am regrete, nu cred că aș fi putut să mă port altfel. Eu întotdeauna am spus că viața se trăiește cu emoțiile, cu experiența de atunci, cu sentimentele, sub presiunea din momentul respectiv. Dacă ar fi să-mi reproșez ceva, sunt foarte supărat pe mine.

Am tras niște înjurături pe care nu cred că le-am mai spus de când eram căsătorit. (…) Trebuia să vină și acest moment (n.r. – al eliminării), sunt conștient, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a venit atât de târziu și mulțumesc celor care au fost alături de mine și au crezut în mine (…) S-a încheiat Survivor, a fost foarte frumos, recomand. Este o întâlnire cu viața. (…) este o experiență care merită trăită pentru că nu ți-o poți oferi singur.”, a spus Cristian Boureanu.

Sursa foto: Social media

Chiar dacă nu a plecat acasă cu premiul cel mare, prezența sa pe parcursul mai multor săptămâni în cadrul „Survivor România” 2026 s-a tradus și printr-un câștig financiar important.

Concurentul ar fi primit un onorariu de aproximativ 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Astfel, după 21 de săptămâni de participare, suma totală acumulată ar ajunge la circa 52.500 de euro. Calculul este unul simplu. Fostul concurent a încasat 2.500 de euro pentru fiecare dintre cele 21 de săptămâni petrecute în competiție. Rezultatul duce la un total de aproximativ 52.500 de euro.

CITEȘTE ȘI: Cele 8 cuvinte pe care i le-a rostit Cristian Boureanu la ureche, lui Gabi Tamaș, după ce a fost eliminat de la Survivor

Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu, de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni la Survivor 2026

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