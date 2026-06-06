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Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu, de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni la Survivor 2026

De: Virgil Ionescu 06/06/2026 | 08:38
Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu, de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni la Survivor 2026
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Tensiunea a atins cote maxime în ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii „Survivor România”, când concurenții rămași în competiție au luptat pentru un loc în marea finală. După aproape cinci luni de provocări, strategii și confruntări dificile, aventura din Republica Dominicană se apropie de final, iar fiecare probă devine decisivă pentru cei care visează să câștige trofeul sezonului. Iată cu ce sumă de bani a plecat Boureanu de la Survivor!

La începutul ediției, cei opt concurenți rămași în competiție au aflat că urmează una dintre cele mai importante zile ale sezonului. Organizatorii au pregătit un traseu complex, menit să testeze atât rezistența fizică, cât și concentrarea și capacitatea de adaptare a participanților. Miza a fost uriașă, deoarece două eliminări urmau să reducă semnificativ numărul concurenților înainte de finala programată pentru 7 iunie.

Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu

Pe parcursul probei, participanții au fost nevoiți să depășească obstacole dificile, să își gestioneze efortul și să rămână concentrați până la ultima secundă. Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât orice clasare pe ultimele poziții putea însemna sfârșitul aventurii în Republica Dominicană.

La finalul confruntării, clasamentul a stabilit primul concurent eliminat al serii. Cristian Boureanu a fost cel care a părăsit competiția, ratând astfel șansa de a ajunge în marea finală a sezonului. Eliminarea sa a venit într-un moment crucial, cu doar câteva zile înainte de desemnarea marelui câștigător.

Deși nu a reușit să își continue parcursul până la ultimul act al competiției, Cristian Boureanu a avut unul dintre cele mai lungi trasee din acest sezon. Acesta a rezistat nu mai puțin de 21 de săptămâni în condițiile dificile din Republica Dominicană, reușind să treacă peste numeroase probe și momente complicate.

Participarea sa îndelungată la Survivor România 2026 i-a adus și o recompensă financiară considerabilă. Potrivit informațiilor disponibile, concurentul a beneficiat de un onorariu de 2.500 de euro pentru fiecare etapă parcursă în cadrul competiției. Având în vedere că a rămas în concurs timp de 21 de săptămâni, suma totală încasată se ridică la 52.500 de euro.

Calculul este simplu: 2.500 de euro pentru fiecare dintre cele 21 de stagii petrecute în competiție, ceea ce conduce la un total impresionant de 52.500 de euro.

Marea finală a sezonului este programată să aibă loc pe 7 iunie 2026, în direct din Republica Dominicană.

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