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Oana Lis refuză injecțiile de slăbit: „Sunt 1.200 de lei pe lună. Prefer să mănânc de banii ăia”

De: Irina Vlad 24/07/2026 | 23:43
Oana Lis, invitată în ediția specială de vineri a emisiunii Dan Capatos Show/ sursă foto: captură video
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Oana Lis s-a alăturat petrecerii cu lăutari din ediția specială a emisiunii Dan Capatos Show. Pentru că e vineri, weekendul trebuia întâmpinat cum se cuvine, motiv pentru care Capatos a pus de o petrecere cu lăutari, platouri cu mici și fripturi, reprize de dans și dedicații fără număr – vezi AICI ediția completă. 

A fost vineri cu talent în platoul emisiunii Dan Captos Show. În ediția specială din 24 iulie, Fane a lu`Brigitte, Fitză cu Adiță, Oana Lis și George Talent au dat startul weekendului cu un show total, dedicații fără număr, glume fără filtru și momente pline de umor.

Oana Lis a simțit imediat mirosul distracției și a făcut față cu brio ironiilor și glumelor invitaților lui Dan Capatos. Mai în glumă, mai în serios, cu masa plină de fripturi și mici care sfârâiau pe farfurie, aceasta a recunoscut că s-a dat bătută în lupta cu kilogramele în plus și a abandonat orice dietă sau cură de slăbire.

Oana Lis: „Nu vreau să mă injectez, să mă oprez”

Oana a fost extrem de sinceră și a punctat clar că se place exact așa cum este, cu kilograme în plus, fără să-i pese de tiparele clasice și nerealiste de frumusețe impuse de revistele de modă sau de trendurile de pe rețelele de socialziare. De asemenea, ea refuză să apeleze la scurtături, precum operația de micșorare a stomacului sau injecțiile de slăbit, preferând ca de 1.200 de lei – cât costă tratamentul cu injecții pe lună – să mănânce bine de acești bani și să se bucure de viață.

Dan Capatos: Mi-ai zis ce i-ai dat să mănânce lui Viorel, dar tu ce ai mâncazi azi?

Oana Lis: Știi foarte bine că am mâncat o ciorbă.

Dan Capatos: Da, păi am mâncat împreună.

Oana Lis: Am mâncat o ciorbă și atât. Știam că vin aici la platou.

Dan Capatos: La platouri. Te-ai lăsat de dieta… ai abandonat-o, nu?

Oana Lis: Da, am abandonat-o. De ce să mint… nu am putut. Slăbisem câteva kilograme, dar m-am luat cu viața, cu problemele, știi cum e. Am ajuns să mă accept pe mine. Contează să fiu sănătoasă. Trebuie să fim neapărat toate slabe? Nu vreau să mă injectez, să mă oprez. În primul rând, sunt 1.200 de lei pe lună injecțiile alea, iar de banii ăia eu prefer să mănânc. Dorm bine, mă simt bine, analizele sunt bune…

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