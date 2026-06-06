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Cele 8 cuvinte pe care i le-a rostit Cristian Boureanu la ureche, lui Gabi Tamaș, după ce a fost eliminat de la Survivor

De: Elisa Tîrgovățu 06/06/2026 | 08:46
Cele 8 cuvinte pe care i le-a rostit Cristian Boureanu la ureche, lui Gabi Tamaș, după ce a fost eliminat de la Survivor
Cele 8 cuvinte pe care i le-a rostit Cristian Boureanu la ureche, lui Gabi Tamaș, după ce a fost eliminat de la Survivor / Sursa foto: Captură Antena 1
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Ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii „Survivor România” a adus unul dintre cele mai tensionate și emoționante momente ale sezonului. Cu doar câteva zile înainte de marea finală, concurenții rămași în Republica Dominicană au fost nevoiți să lupte în primele jocuri individuale ale săptămânii decisive, iar la finalul serii un nume important a părăsit competiția: Cristian Boureanu.

Înaintea confruntărilor, prezentatorul Adi Vasile le-a explicat concurenților cum vor fi alcătuite perechile care urmau să intre pe traseu. Fiecare participant a extras un număr din săculeț, iar apoi au fost stabilite meciurile directe. Astfel, Bibi a intrat pe traseu împotriva Andreei. Cristian Boureanu l-a întâlnit pe Gabi Tamaș, Lucian s-a duelat cu Bianca, iar Patricia a concurat împotriva Ramonei.

Competiția a început în forță. Bibi a reușit să aducă primul punct în duelul său. În același timp, Gabi Tamaș și-a adjudecat punctul în confruntarea cu Cristian Boureanu. Lucian și Patricia au completat seria câștigătorilor din prima rundă, demonstrând că presiunea apropierii finalei nu le afectează concentrarea.

Pe măsură ce probele au avansat, miza a devenit tot mai mare. Fiecare greșeală putea însemna sfârșitul aventurii. După cea de-a doua repriză și după un traseu extrem de solicitant, verdictul a fost unul dur pentru Cristian Boureanu. Acesta a fost concurentul care a părăsit competiția, ratând astfel șansa de a ajunge în semifinalele Survivor România 2026.

Cum și-a luat rămas-bun Cristian Boureanu de la Gabi Tamaș

Dincolo de eliminare, un alt moment a atras atenția. În momentul în care își lua rămas-bun de la colegi și de la aventura din Republica Dominicană, Cristian Boureanu s-a apropiat de Gabi Tamaș și i-a șoptit la ureche opt cuvinte care au surprins relația construită între cei doi în timpul competiției.

„O onoare și o plăcere să te cunosc”, i-a transmis Boureanu lui Gabi Tamaș.

Fostul fotbalist nu a rămas indiferent și i-a răspuns imediat: „Cu drag! Ne vedem acasă”.

Sursa foto: Captură Antena 1

Schimbul de replici a fost unul scurt, dar încărcat de emoție. Într-o competiție în care tensiunile, strategiile și rivalitățile au fost la ordinea zilei, mesajul lui Cristian Boureanu a arătat că dincolo de joc s-au legat și relații autentice. Respectul exprimat față de Gabi Tamaș a fost unul dintre cele mai sincere momente ale serii și a evidențiat aprecierea pe care cei doi și-au purtat-o pe parcursul aventurii.

Eliminarea lui Cristian Boureanu marchează astfel finalul unui parcurs intens la Survivor România 2026, însă și începutul unei ultime săptămâni de foc pentru concurenții rămași în cursa pentru trofeu și marele premiu.

CITEȘTE ȘI: Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu, de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni la Survivor 2026

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