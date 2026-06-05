Dublă eliminare la Survivor! Cine sunt doi concurenți care părăsesc azi competiția de la Antena 1

Competiția Survivor România se apropie de etapele decisive, iar în mediul online au apărut deja informații despre următoarele eliminări. În ediția de vineri, 5 mai, doi concurenți ar urma să părăsească show-ul de la Antena 1.

Au mai rămas doar două zilei până la marea finală de la Survivor 2026, iar utlimul consiliu tribal, de pe 31 mai, a schimbat radical soarta concurenților care se luptă pentru un loc în ultima ediție. După un joc de recompensă intens, foștii Războinici și Faimoși au nominalizat două persoane pentru duel. Ramona Micu a devenit prima concurentă trimisă la lupta, iar Gigi Burger a ajuns pentru prima dată la duel, trimis de Andreea, purtătorarea colanului de imunitate.

Dublă eliminare la Survivor 2026 înainte de marea finală

După o luptă memorabilă, Ramona a câștigat cel de-al patrulea duel al său, iar Gigi a părăsit competiția. Astfel, în cursa pentru premiul în valoare de 100.000 de euro s-au calificat în etapele individuale 5 foști Faimoși și 3 Războinici: Andreea Munteanu, Bianca Giurcanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu, Bianca Stoica, Lucian Popa și Ramona Micu.

Potrivit informațiilor publicat pe pagina de Instragram Viperele Vesele, după eliminarea lui Gigi Burger, filmările au ajuns în faza individualelor, iar primul concurent eliminat în această etapă a fost Cristian Boureanu, iar cel de-al doilea joc individual ar fi adus eliminarea Andreei Munteanu.

„După eliminarea Mariei a urmat ultimul consiliu de eliminare, în urma căruia s-a desfășurat un duel între Ramona și Gigi, acesta din urmă fiind eliminat. Filmările au ajuns astfel în faza individualelor. Primul eliminat la jocurile individuale a fost Cristian Boureanu. După al doilea joc al individualelor eliminată a fost Andreea, după al treilea Bianca Giurcanu, după al patrulea Bianca Stoica, iar al cincilea jos a adus eliminarea Ramonei, eliminare mult așteptată de publicul emisiunii. Ultimul joc al individualelor aduce eliminarea protejatei lui Tamaș, Patricia. Așadar, finaliștii primului sezon Survivor difuzat de Antena 1 sunt: Lucian Popa și Gabi Tamaș.”, se arată pe pagina de Instagram @viperelevesele.

Când are loc finala Survivor 2026

După cum CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate și Antena 1 a confirmat ulterior, marea finală Survivor 2026 va fi difuzată în direct duminică, 7 iunie 2026, începând cu ora 20:00. Evenimentul ar urma să fie transmis direct din Republica Dominicană, locul în care concurenții au trăit luni întregi în condiții dificile, departe de confort și de familii.

Gabi Tamaș și Lucian Popa sunt cei doi finaliști care se vor confrunta în lupta finală. Însă, ultima bătălie nu se va da pe traseu, ci o să fie lăsată în mâna publicului. Concret, marele câștigător o să fie ales exclusiv prin votul publicului. Mai exact, având în vedere că marea finală o să fie în direct, telespectatorii vor putea să voteze prin SMS pentru cel pe care îl vor câștigător.

Câștigător Survivor 2026. Știm cine va câștiga finala și marele premiu de 100.000 euro: Gabi Tamaș sau Lucian Popa?

Avem dovada că Gigi Burger A TRIȘAT în duelul de eliminare de azi-noapte. Totul a fost în zadar: A fost dat afară de la Survivor 2026