Războiul din Iran scumpește biletele de avion. Cât ar putea plăti fiecare pasager în plus

Creșterea abruptă a prețurilor la combustibilul pentru avioane, provocată de conflictul din Iran, începe să se reflecte direct în costul biletelor de avion, în special pentru zborurile pe distanțe lungi.

Potrivit unei analize realizate de organizația Transport & Environment (T&E), citată de Reuters, perturbările din piața globală a petrolului au dus la o majorare semnificativă a costurilor de operare pentru companiile aeriene. Astfel, prețul combustibilului a crescut în medie cu aproximativ 88 de euro per pasager pentru zborurile long-haul din Europa, în timp ce pentru cursele intra-europene creșterea este de aproximativ 29 de euro per pasager.

Analiza a comparat prețurile din 16 aprilie cu cele dinaintea izbucnirii conflictului, pe 28 februarie.

Potrivit estimărilor realizate de Transport & Environment în analiza publicată marți, combustibilul pentru un zbor de la Barcelona la Berlin ar fi cu 26 de euro mai scump per pasager, în timp ce o cursă de la Paris la New York ar costa cu 129 de euro mai mult doar din cauza combustibilului.

Biletele de avion s-ar putea scumpi

Companiile aeriene europene se pregătesc pentru o primăvară și o vară dificile, în condițiile în care prețul combustibilului pentru avioane a depășit cu mult 100 de dolari pe baril de la începutul conflictului cu Iranul, iar îngrijorările cresc că eventualele penurii ar putea duce la anulări de zboruri.

Uniunea Europeană urmează să răspundă prin emiterea unor ghiduri privind gestionarea aprovizionării limitate cu combustibil pentru aviație, miercuri.

Transport & Environment a calculat consumul mediu de combustibil pentru toate rutele aeriene care pleacă din Europa și l-a împărțit la numărul de pasageri, pentru a determina cât ar adăuga scumpirea combustibilului la costul per persoană.

Directori ai unor companii aeriene, inclusiv Lufthansa, Ryanair și Air France-KLM, au declarat în martie că este probabil să transfere costurile mai mari ale combustibilului către consumatori, dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă pe termen mai lung. Transport & Environment a declarat că estimările sale arată că costurile suplimentare generate de creșterea prețului combustibilului sunt mult mai mari decât cele suportate de companiile aeriene pentru respectarea politicilor climatice ale UE.

CITEȘTE ȘI:

