Un bărbat de 59 de ani a murit într-un tren care circula pe ruta Vaslui-Iași. Polițiștii fac cercetări

Un incident tragic a avut loc într-un tren care circula pe ruta Vaslui – Iași, unde un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost găsit fără viață. Călătorii au alertat autoritățile după ce au observat că acesta nu mai reacționa, iar la fața locului au intervenit imediat echipaje medicale și polițiști.

Medicii sosiți la intervenție au confirmat decesul bărbatului, însă circumstanțele exacte în care acesta și-a pierdut viața nu sunt cunoscute deocamdată. Primele verificări efectuate de anchetatori au arătat că pe corpul victimei nu existau urme vizibile de agresiune sau violență, ceea ce complică stabilirea cauzei morții înaintea investigațiilor medico-legale.

Polițiștii au deschis o anchetă

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Postul de Poliție Transporturi Feroviare Socola, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de situații până la clarificarea tuturor împrejurărilor. De asemenea, la locul incidentului a fost solicitat și un echipaj al Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea procedurilor specifice.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă decesul a fost provocat de probleme medicale, de alte afecțiuni sau de factori care nu pot fi observați la o examinare preliminară. Autopsia va avea un rol esențial în stabilirea cauzei exacte a morții.

„La data de 17 mai a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Socola, au fost sesizați prin apel 112, de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat a decedat într-un tren care circula pe direcția Vaslui – Iași. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical, care a constatat decesul unui bărbat, de 59 ani. Pe corpul bărbatului nu au fost identificate urme vizibile de violență. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului ” au transmis reprezentanții IPJ Iași.

