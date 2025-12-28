Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă

Vlăduța Lupău, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară din România, nu mai este doar pe afișele concertelor și pe scenele marilor evenimente. Numele ei apare, de această dată, într-un dosar penal cu implicații internaționale, care a pus pe jar autoritățile din două țări!

Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, artista este vizată într-o cerere de comisie rogatorie internațională, formulată de autoritățile din Serbia, într-un caz ce vizează încălcarea legislației privind drepturile de autor pe teritoriul statului sârb.

Cu alte cuvinte, justiția de peste graniță încearcă să ajungă oficial la Vlăduța Lupău, iar procedura a ajuns pe masa instanțelor din România.

Vlăduța Lupău este de negăsit

Partea interesantă este modul în care artista a fost… de negăsit. Conform procesului-verbal de executare a mandatului de aducere, Vlăduța Lupău nu a fost identificată la domiciliul indicat.

Mai mult, anchetatorii au luat legătura cu mama cântăreței, care a declarat că fiica sa se află în concediu medical și că locuiește fără forme legale într-o altă localitate, fără a putea preciza adresa exactă sau numărul imobilului.

”În ceea ce o privește pe intimată, din procesul verbal de executare al mandatului de aducere emis la adresa din #### #####, aceasta nu a fost identificată la domiciliu, s-a luat legătura cu mama intimatei care a relatat că intimata este în concediu medical și a precizat că locuiește fără forme legale pe raza Mun. Cluj Napoca, fără a se cunoaște nr. imobilului”.

Un alt motiv pentru care procesul a fost iar amânat: avocatul ales al Vlăduței Lupău se afla în concediu de odihnă.

Practic, autoritățile au fost trimise dintr-o parte în alta, fără să poată înmâna documentele oficiale cerute de statul sârb.

Instanța a luat act de cererea de amânare, iar dosarul a continuat să se plimbe între obiecții și proceduri tehnice.

Bătălia pe acte: să fie sau nu comunicate documentele sârbilor?

Reprezentanta Ministerului Public a solicitat instanței să constate că procedura de comisie rogatorie este îndeplinită prin simpla comunicare a actelor.

De cealaltă parte, apărătorul Vlăduței Lupău a cerut respingerea asistenței judiciare internaționale, invocând mai multe probleme serioase: lipsa unui temei legal clar pentru comunicarea documentelor; faptul că nu sunt precizate exact pretențiile părții reclamante din Serbia; susținerea că actele ar trebui să poarte un anumit sigiliu, imposibil de obținut în prezent; și, nu în ultimul rând, dreptul părții de a refuza primirea documentelor, avocatul declarând explicit că nu este de acord cu înmânarea acestora.

Mai mult, apărătorul a arătat că nu există un tratat bilateral în vigoare între România și Serbia în această materie și a invocat inclusiv situații cunoscute în care cetățeni români condamnați în Serbia nu au fost extrădați.

În cele din urmă, pe 22 decembrie, Judecătoria Cluj-Napoca a luat o decizie care schimbă direcția dosarului. Magistrații au stabilit că cererea formulată de autoritățile sârbe ține mai degrabă de drept civil, nu de drept penal.

Prin urmare, instanța a decis declinarea competenței, iar dosarul va fi trimis către Secția Civilă a aceleiași instanțe, care va analiza dacă și în ce condiții pot fi comunicate documentele solicitate de statul sârb.

Chiar dacă, momentan, procesul a fost mutat din penal în civil, problemele Vlăduței Lupău sunt departe de a se fi încheiat. Autoritățile din Serbia continuă demersurile, iar justiția română trebuie să decidă dacă va da curs solicitărilor externe.

