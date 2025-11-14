News alert! Cutremur în familia Vlăduței Lupău! Fratele artistei, sub control judiciar

Cutremur în familia Vlăduței Lupău! După ce a fost reținut pentru 24 de ore, fratele artistei a fost pus sub control judiciar. Se pare că Bogdan Lupău a încercat să dețină monopolul în exportul de viței în județul Sălaj și acum este acuzat de mai multe infracțiuni.

Situația nu este roz în familia Vlăduței Lupău și asta pentru că fratele său a ajuns să aibă probleme cu legea. Noi detalii ies la suprafață în dosarul în care fratele cunoscutei cântărețe, Bogdan Remus Lupău, a fost reținut 24 de ore de Poliție. Astăzi, 14 noiembrie, bărbatul a fost pus sub control judiciare pe o perioadă de 60 de zile.

Fratele Vlăduței Lupău este acuzat că achiziționa viței fără documente legale pe care îi vindea la export. De asemenea, prin metode ilegale și chiar șantaj, Bogdan Lupău a acționat pentru a-și elimina concurența pentru a deține monopolul în județul Sălaj în domeniul exportului de viţei.

Bogdan Lupău, pus sub control judiciar

Acum Bogdan Lupău a fost pus sub control judiciar și este acuzat de comiterea mai multor infracțiuni: evaziune fiscală în fomă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și şi şantaj în fomă continuată.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în cauza ce face obiectul dosarului înregistrat sub nr. 151/203/P/2025, prin ordonanţa din data de 14.11.2025 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penală faţă de inculpatul L.R.B. (nr. – Lupău Remus Bogdan, fratele artistei Vlăduța Lupău) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în fomă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. (1) 1it. b din Legea nr. 241/2005, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin. 1 Cod penal şi şantaj în fomă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 207 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că, în perioada 2022-2025, societatea administrată de inculpatul L.R.B., a desfăşurat activităţi de export extracomunitar de tineret bovin către Albania, fără a înregistra în actele contabile şi în documentele legale operaţiunile comerciale, toate veniturile obţinute din comercializarea de tineret bovin, respectiv realizează săptămânal exportui, însă se emite factură doar pentru aproximativ 50% din cantitatea de tineret bovin vândut, restul contravalorii achitându-se numerar (banii sunt aduşi numerar în ţară de către cei doi şoferi care efectuează transportuile). În acest scop, inculpatul achiziţionează viţei de pe raza judeţului Sălaj şi judeţele limitrofe, fără documente legale de provenienţă, respectiv fără crotalii, foaie de mişcare, factură/certificat de producător. Pentru întocmirea documentelor necesare exportului, pe lângă altele, inculpatul a utilizat în mod ilegal o bază de date cu crotalii, pe care a obţinut-o în mod fraudulos, declarând în mod fals tineret bovin născut în ferma acestuia de bovine de sex feminin, cu care figurează că le deţine, deşi în realitate acestea au fost sacrificate. În aceste condiţii, actele necesare pentru export sunt întocmite în fals în ceea ce priveşte identitatea persoanelor de la care achiziţionează viţeii, greutatea acestora, perioada de carantinare, precum şi analizele medicale ale animalelor. Prin acest mod de acţiune inculpatul a încercat să deţină monopolul pe raza judeţului Sălaj în domeniul exportului extracomunitar de viţei, acţionând pentru a elimina concurenţa, în mod neloial şi prin acte de şantaj. La data de 13.11.2025, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul lnspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, Serviciul de lnvestigare a Criminalităţii Economice, au dispus reţinerea inculpatului L.R.B. pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 14.11.2025 procurorul a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, pe o duată de 60 de zile, de la data de 14.11.2025 până la data de 12.01.2026. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejuărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale”, se arată în comunicatul oficial.

Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie

Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: „Facem chetă pentru un…” Soțul a venit în ajutorul ei