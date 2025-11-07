Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie

Vlăduța Lupău a trecut printr-o procedură medicală delicată, după ce a întâmpinat unele probleme de sănătate. Cântăreța este foarte activă pe rețelele de socializare și i-a informat recent pe fanii săi că a făcut un manometrie.

Vlăduța Lupău a trecut recent printr-o procedură medicală, în urma unor probleme de sănătate pe care le-a întâmpinat. Artista le-a povestit fanilor săi, cu sinceritate, că a fost nevoită să facă o manometrie, o investigație care ajută medicii să afle cum funcționează mușchii implicați în procesul de înghițire și digestie.

Deși nu a intrat în detalii despre afecțiunea cu care se confruntă, artista a fost sinceră și a împărtășit cu fanii săi o parte din experiența medicală prin care trece. Vlăduța Lupău a arătat că dincolo de succesul și energia pe care o arată pe scenă, sănătatea ei a avut de suferit, motiv pentru care a mers la spital.

„Tocmai am ieșit de la o manometrie dacă știți ce înseamnă. Se bagă o sondă așa pe nas până în gât să vadă cum trece apa, alimentele, mă rog și așa mai departe. Eu am o problemă în ale mâncării și în ale gurii. Am eu mai multe probleme dar nu le zic. Adică, mă rog nu este om fără probleme. Am și eu problemele mele”, a spus Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Ce este manometria

Manometria este o analiză medicală care ajută medicii să vadă cum funcționează mușchii din din esofag. Cu ajutorul acestei investigații, se poate afla dacă acești mușchi se mișcă normal și dacă sfincterele, adică „inelele” ce controlează trecerea alimentelor se deschid și se închid cum trebuie.

De obicei, procedura se face cu un tub subțire care are senzori speciali. Acest tub se introduce ușor pe nas către esofag și cu ajutorul unor stimuli se măsoară presiunea. Se folosește pentru diagnosticarea problemelor de înghițire, refluxului gastroesofagian sau spasmelor esofagiene.

CITEȘTE ȘI: De ce nu a fost Vlăduța Lupău la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican? Motivul real

Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”