Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”

Vlăduța Lupău a fost întrebată de fani dacă este însărcinată și vedeta a spus tot. Artista a vrut să fie sinceră cu cei care o urmăresc și a dezvăluit dacă este sau nu gravidă pentru a treia oară. Aceste reacții au venit din partea fanilor, în momentul în care aceasta s-a afișat în mediul online cu o burtică „suspectă”.

Cântăreața a decis să pună capăt acestor zvonuri despre un nou bebeluș în familie. Întrebările despre a treia sarcină au ajuns în atenția Vlăduței, care a hotărât să elimine misterul și să satisfacă această curiozitate a fanilor săi. Deși mulți erau convinși că vedeta va deveni mamă pentru a treia oară, realitatea este, de fapt, alta.

Vlăduța Lupău, însărcinată din nou?

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. Ea obișnuiește să își țină fanii la curent cu viața ei prin postări zilnice în mediul online. Vedeta se se afișează cât mai naturală, fără să țină cont de critici. Adoră să posteze imagini și cu frumoasa ei familie destul de des și este foarte mândră de ceea ce trăiește.

Vedeta decis să pună capăt acestor speculații conform cărora ar fi gravidă și a mărturisit că nu este însărcinată. Aceasta a explicat că este perfect normal să rămână cu burtă, ținând cont de faptul că a născut doi copii. Vlăduța Lupău se bucură de o familie frumoasă, este căsătorită cu Adi Rus, alături de care are doi băieți minunați.

”Nu sunt! (n.r. însărcinată) Arăt țiplă. Doar că o mămică ce are doi copii născuți, câți vreți voi, este normal să rămână cu puțină burtă, că suntem femei care am născut. Înainte eram trasă prin inel și eu. Am și eu o vârstă, am doi copii acasă, am avut două sarcini”, a declarat Vlăduța Lupău.

Vlăduța Lupău se bucură de un succes uriaș pe plan muzical și are o familie de care este tare mândră. Artista a devenit mama unui băiețel în urmă cu trei ani, în luna august, când micuțul Iair i-a adus mare fericire în familie. După doi ani, l-a născut pe Isaia, un băiețel superb care îi seamănă perfect.

