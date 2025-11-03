Acasă » Știri » De ce nu a fost Vlăduța Lupău la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican? Motivul real

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 09:07
Vlăduța Lupău nu a fost la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară

Claudia Puican și Armin Nicoară, au avut parte de o petrecere de nuntă și de botez fastuoasă, cu peste 1.000 de invitați. Cei doi au avut grijă să invite nume importante din industria muzicală, însă au fost și câțiva absenți. Printre cei care nu au participat la evenimentul anului se numără Vlăduța Lupău. Află, în articol, motivul pentru care artista nu a fost prezentă!

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum au sărbătorit ambele evenimente cu o petrecere mai ceva ca în filme, la care Vlăduța Lupău nu a participat.

Petrecerea fastuoasă a început marți, 28 octombrie 2025, și s-a extins până următoarea zi. Așa cum și-au obișnuit fanii, Claudia Puican și Armin Nicoară au împărtășit zeci de imagini și filmulețe de la eveniment.

Fanii au observat că Vlăduța Lupău nu a fost prezentă la eveniment, deși a avut o relație de prietenie strânsă cu Armin Nicoară în trecut. Mai mult decât atât, cei doi s-au bucurat și de o colaborare de succes în urmă cu mai mulți ani,

Ei bine, totul s-a rupt între ei în momentul în care s-a vehiculat că ar fi avut o relație amoroasă. De atunci, Vlăduța Lupău și Armin Nicoară nu a mai ținut legătură. Deși fanii se așteptatu la împăcare de dragul unui astfel de eveniment important, artista nu a fost invitată pentru că nu mai are niciun fel de legătură cu saxofonistul.

Scandalul dintre Armin Nicoară și Vlăduța Lupău a izbucnit în urmă cu aproximativ 5 ani. La acea vreme, saxofonistul a susținut că nu înțelege de ce artista s-a supărat pe el pentru că nu este vinovat de apariția zvonurilor. Mai mult, cântărețul a păstrat discreția cu privire la legătura pe care avut-o cu colega sa de breaslă.

„Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap.

Totul a început din cauza ei. Nici nu știu… Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei…

Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag.(…) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine… Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă… Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, declara Armin Nicoară la acea vreme.

