Cum a aniversat Vlăduța Lupău 6 ani de relație cu Adrian Rus: ”Nu fiți invidioși”

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 14:40
Foto: Facebook
Vlăduța Lupău și Adrian Rus formează unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă. Aceștia sărbătoresc 6 ani de când au devenit soț și soție. Cei doi au marcat acest moment într-un mod deosebit, iar Adrian Rus i-a pregătit o surpriză neașteptată soției sale.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de muzică populară și de petrecere din România. Artista se bucură de o carieră înfloritoare, dar și de o viață de familie fericită, alături de Adrian Rus, cu care are doi copii.

Artista și soțul ei au împlinit 6 ani de căsnicie. Vlăduța Lupău trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, iar familia lor este una unită și plină de momente fericite. Aceasta a mărturisit că a fost surprinsă într-un mod cu totul special de soțul ei, care i-a pregătit o surpriză neașteptată atunci când a ajuns acasă.

„Nu fiți invidioși, așa m-a așteptat soțul meu la aniversarea celor 6 ani. Finuț, cum îmi place mie”, a spus artista în descrierea unei poze în care apărea o cină tradițională.

Sursă foto: Instagram
Vlăduța Lupău se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes în industria muzicală și o familie frumoasă alături de Adi Rus, pe care l-a făcut tătic de doi băieți. Cei doi reușesc să facă o echipă foarte bună, încercând să fie cât mai implicați în creșterea micuților.

Vlăduța Lupău se bucură de un mariaj fericit alături de soțul său, Adi Rus, cu care formează o familie unită. Împreună au doi copii, Iair și Isaia, pe care îi cresc cu multă atenție, reușind să păstreze un echilibru între viața personală și cariera muzicală. Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu le arată fanilor momentele de familie.

×