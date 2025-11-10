Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra sa, de fapt. Ce spune despre mama lui Adi Rus: „Biata de ea”

Vlăduța Lupău se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes în industria muzicală și o familie frumoasă aături de Adi Rus, pe care l-a făcut tătic de doi băieți. Cei doi reușesc să facă o echipă foarte bună, încercând să fie cât mai implicați în creșterea micuților. Dar ce spune cântăreața despre relația pe care o are cu soacra?

Vlăduța Lupău se bucură de un mariaj fericit alături de soțul său, Adi Rus, cu care formează o familie unită. Împreună au doi copii, Iair și Isaia, pe care îi cresc cu multă atenție, reușind să păstreze un echilibru între viața personală și cariera muzicală. Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu le arată fanilor momentele de familie.

Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra sa

Ea a explicat și care este relația cu soacra sa, evidențiind sprijinul constant pe care îl primește în ceea ce privește îngrijirea băieților. Vlăduța Lupău recunoaște că, deși apar ocazional mici neînțelegeri, acestea sunt depășite rapid, iar colaborarea dintre ele funcționează foarte bine.

„Mă înțeleg bine cu soacra mea, îți dai seama că mai sunt mici discuții, dar încercăm să le depășim și, ce să zic, ea ne ajută. În prima parte a zilei o ajută pe cumnata mea, iar de la trei până seara e la noi. Biata de ea, e în două schimburi. Lumea crede că vine doar la mine, dar o ajută și pe cumnata mea. Și mai avem o doamnă care ne ajută dimineața, când trebuie să plecăm undeva”, spune Vlăduța.

Vlăduța Lupău reușește să îmbine viața profesională cu cea de familie într-un mod armonios. Artista mărturisește că acasă se dedică pe deplin copiilor, implicându-se în joaca lor și transformându-se în toate personajele pentru a le aduce zâmbetul pe buze.

În același timp, cântăreața subliniază importanța echilibrului în viața sa. Atunci când pleacă la proiecte, încearcă să se deconecteze și să se concentreze pe carieră, având încredere că cei mici sunt în siguranță și bine îngrijiți.

„Cred că am totuși un echilibru și un sprijin foarte bun acasă. Când sunt acasă, mă focusez doar pe copii și pe familie, mă joc, mă pun în patru labe, mă prostesc cu Iair și Isaia, mă trântesc cu ei, mă fac SpiderMan, toate personajele și nebuniile. În schimb, când plec de acasă, PLEC! Îi urmăresc pe cameră, vorbesc cu ei, dar încerc să mă și deconectez, nu plâng după ei și mă gândesc la treburile mele. Știu că au rămas pe mâini bune, că totul e în regulă, iar eu îmi fac treaba cât de bine pot. Iar legat de proiecte, încerc să mi le pregătesc tot timpul noaptea sau când ei nu sunt acasă. Când am de pregătit campanii de promovare sau filmări, o fac când sunt ei la grădiniță sau noaptea”, a spus artista pentru VIVA!

