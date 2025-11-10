Acasă » Știri » Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra sa, de fapt. Ce spune despre mama lui Adi Rus: „Biata de ea”

Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra sa, de fapt. Ce spune despre mama lui Adi Rus: „Biata de ea”

De: Andreea Stăncescu 10/11/2025 | 18:53
Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra sa, de fapt. Ce spune despre mama lui Adi Rus: „Biata de ea”
Ce relație are Vladuța Lupău cu soacra sa / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Vlăduța Lupău se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes în industria muzicală și o familie frumoasă aături de Adi Rus, pe care l-a făcut tătic de doi băieți. Cei doi reușesc să facă o echipă foarte bună, încercând să fie cât mai implicați în creșterea micuților. Dar ce spune cântăreața despre relația pe care o are cu soacra? 

Vlăduța Lupău se bucură de un mariaj fericit alături de soțul său, Adi Rus, cu care formează o familie unită. Împreună au doi copii, Iair și Isaia, pe care îi cresc cu multă atenție, reușind să păstreze un echilibru între viața personală și cariera muzicală. Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu le arată fanilor momentele de familie.

Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra sa

Ea a explicat și care este relația cu soacra sa, evidențiind sprijinul constant pe care îl primește în ceea ce privește îngrijirea băieților. Vlăduța Lupău  recunoaște că, deși apar ocazional mici neînțelegeri, acestea sunt depășite rapid, iar colaborarea dintre ele funcționează foarte bine.

„Mă înțeleg bine cu soacra mea, îți dai seama că mai sunt mici discuții, dar încercăm să le depășim și, ce să zic, ea ne ajută. În prima parte a zilei o ajută pe cumnata mea, iar de la trei până seara e la noi. Biata de ea, e în două schimburi. Lumea crede că vine doar la mine, dar o ajută și pe cumnata mea. Și mai avem o doamnă care ne ajută dimineața, când trebuie să plecăm undeva”, spune Vlăduța.

Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Sursa foto: Social media

Vlăduța Lupău reușește să îmbine viața profesională cu cea de familie într-un mod armonios. Artista mărturisește că acasă se dedică pe deplin copiilor, implicându-se în joaca lor și transformându-se în toate personajele pentru a le aduce zâmbetul pe buze.

În același timp, cântăreața subliniază importanța echilibrului în viața sa. Atunci când pleacă la proiecte, încearcă să se deconecteze și să se concentreze pe carieră, având încredere că cei mici sunt în siguranță și bine îngrijiți.

„Cred că am totuși un echilibru și un sprijin foarte bun acasă. Când sunt acasă, mă focusez doar pe copii și pe familie, mă joc, mă pun în patru labe, mă prostesc cu Iair și Isaia, mă trântesc cu ei, mă fac SpiderMan, toate personajele și nebuniile.

În schimb, când plec de acasă, PLEC! Îi urmăresc pe cameră, vorbesc cu ei, dar încerc să mă și deconectez, nu plâng după ei și mă gândesc la treburile mele. Știu că au rămas pe mâini bune, că totul e în regulă, iar eu îmi fac treaba cât de bine pot. Iar legat de proiecte, încerc să mi le pregătesc tot timpul noaptea sau când ei nu sunt acasă. Când am de pregătit campanii de promovare sau filmări, o fac când sunt ei la grădiniță sau noaptea”, a spus artista pentru VIVA!

CITEȘTE ȘI: Armin Nicoară și Claudia Puican, separați în luna de miere! Motivul bizar pentru care au decis asta

Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie

Tags:
Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
Știri
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă,…
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul
Știri
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță!...
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi ...
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Vremea rămâne ploioasă! Scad temperaturile și persistă ceața. Autoritățile pregătesc scenariile ...
Vremea rămâne ploioasă! Scad temperaturile și persistă ceața. Autoritățile pregătesc scenariile pentru o iarnă geroasă
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei. Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl ...
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei. Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Horoscop 11 noiembrie 2025. ZODIA predispusă la accidentări casnice, aveți grijă!
Horoscop 11 noiembrie 2025. ZODIA predispusă la accidentări casnice, aveți grijă!
Vezi toate știrile
×