Horoscop rune, 18 mai 2026. Inguz cu fața în sus obligă o zodie să renunțe la obiceiurile vechi și la persoanele toxice

Horoscop rune, 18 mai 2026. Nativii vor avea parte de un nou început! Este timpul ca lucrurile inutile din viața ta să dispară, iar persoanele care nu te fac să te simți bine sau sunt toxice trebuie și ele puse pe listă. Runele prezic noi începuturi pentru unele zodii, dar acest lucru va fi posibil doar după ce renunță la ce este vechi sau stricat în viața lor. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă energia runelor nordice!

Zodia Berbec – runa Mannaz

Nu este momentul să ceri recunoașterea meritelor tale și să te bucuri cu gloria ta. Azi trebuie să arăți smerenie și umilință. Nu atrage atenția asupra ta, cei din jur nu sunt înclinați să te aplaude acum. Șefii nu vor fi fanii tăi azi. Cineva ar putea avea o atitudine nepotrivită la adresa ta, dar nu îi răspunde cu aceeași monedă. Nu instiga oamenii să fie agresivi, stai liniștit și lasă apele să se calmeze.

Zodia Taur – runa Perth

Runa semnifică inițierea și este asociată cu pasărea Phoenix. S-au activat și s-au pus în mișcare forțe ale schimbării și renovării. Vor apărea surprize la orizont, cum ar fi un câștig brusc sau o relație nouă. Spiritual vorbind, este timpul să te ridici deasupra lumii materiale și să privești cu atenție viața ta: mergi pe drumul cel bun? Nu uita că interiorul este mai important decât exteriorul.

Zodia Gemeni – runa Teiwaz cu fața în sus

Azi este un moment bun pentru a te ridica drept pentru tine. Trebuie să aperi lucrurile în care crezi. Ajută-i pe cei din jur să își găsească drumul în viață. Nu te lăsa distras de persoanele care vor să te controleze pe tine și calea pe care ai ales să mergi.

Zodia Rac – runa Wunjo cu fața în jos

Nu te lăsa copleșit de stările de anxietate sau de îngrijorare care vor apărea azi. Trebuie să îți îndeplinești sarcinile. Unele proiecte se vor desfășura mai greu și este normal. Fii foarte atent la toate deciziile pe care le iei legat de muncă. Verifică totul cu cea mai mare atenție. Dacă ai dubii, amână deciziile finale până când te documentezi mai mult.

Zodia Leu – runa Algiz

Runa aceasta este asociată cu protecția și oportunitățile, cu iarba sau mâna cu degetele răsfirate. Anunță energii care te vor proteja. Din punct de vedere spiritual, reprezintă atingerea divinității și succesul obținut prin căutări și muncă. Planurile tale se vor dezvolta rapid. Vei fi protejat de atacuri și vei fi ghidat de conștiința ta. Vei fi susținut în tot ceea ce întreprinzi azi.

Zodia Fecioară – runa Dagaz inversată

Este simbolul zilei care iese din noapte și al intuiției. Azi vei fi extrem de motivat să reușești în tot ce îți propui. Atenție la emoții! Unele dintre ele, care sunt legate de un anumit lucru, te vor împiedica să avansezi și vei fi înclinat să amâni lucrurile. Este o zi în care trebuie să scoți la lumină adevărul.

Zodia Balanță – runa Gebo

Nativii vor primi astăzi un cadou la care nu se așteaptă. Unii dintre ei pot fi ceruți în căsătorie. Runa Gebo mai anunță și o prezentare care va aduce beneficii romantice sau materiale. Totul depinde numai de voi!

Zodia Scorpion – runa Inguz cu fața în sus

Este o zi bună pentru a începe proiecte noi. Ai energie și ești motivat să schimbi lucrurile în bine. Trebuie să renunți la vechile legături dacă vrei să începi proiecte noi. Este timpul să le arăți și celor din familia ta că îi apreciezi, mai ales dacă ai copii.

Zodia Săgetător – runa Laguz cu fața în sus

Este posibil să mai ai de așteptat înainte ca lucrurile să înceapă să funcționeze așa cum îți dorești. Ești ca un marinar, care trebuie să aștepte o maree ca să se poată avânta în larg. Poate te vei enerva, dar nu ai de ales. Dar intuiția și sinele tău interior îți vor spune cât timp trebuie să aștepți. Profită din plin de moment!

Zodia Capricorn – runa Othila cu fața în jos

Ești suma oamenilor pe care i-ai întâlnit pe drumul tău și a evenimentelor de care ai avut parte toată viața. Nu mai este nimeni ca tine și este perfect. Nu încerca să imiți alți oameni, fii autentic! Ești o sursă de inspirație și o călăuză pentru cei din jur, dar trebuie să alegi să crezi în tine constant. Ai tot ce îți trebuie, nu te mai pierde pe drum!

Zodia Vărsător – runa Sowulo cu fața în jos

Ești o persoană care vrea să dețină controlul. Dar e timpul să renunți parțial la el și să te focusezi pe tine. Nu îți mai face griji din cauza lucrurilor pe care nu le poți controla. Este timpul să îi lași pe alții să se descurce singuri în viață, să facă greșeli și să învețe de pe urma lor. Nu ești paznicul nimănui!

Zodia Pești – runa Uruz cu fața în jos

Te simți la pământ? Nu-i nimic! Singura direcție de acolo este doar în sus. Nu lăsa greșelile trecutului sau frica de viitor să te oprească din a te bucura de prezent. Nu te mai gândi la lucrurile pe care nu le poți schimba, îți risipești energia aiurea. Nu te teme de lucrurile care încă nu au venit, uiți să te bucuri de clipele prezentului. Este o zi bună în care trebuie să petreci alături de prieteni și de familie.

CITEȘTE ȘI:

Horoscop chinezesc azi, 18 mai 2026. Două zodii vor avea noroc cu carul, în timp ce Iepurele va avea parte de furtuni emoționale

Mihai Voropchievici nominalizează zodia care va pune punct unei relații toxice, până pe 1 iunie 2026