Insectele pot fi ținute departe de casă cu un ingredient banal din bucătărie. Trucul simplu recomandat de experți

Odată cu venirea temperaturilor ridicate, tot mai multe insecte ajung în locuințe, iar mulți oameni caută soluții rapide și naturale pentru a le ține la distanță. Experții spun însă că există un ingredient banal din bucătărie care poate ajuta surprinzător de eficient.

Plantele încep să crească rapid, florile înfloresc, animalele ies din hibernare, iar tot felul de insecte își fac din nou simțită prezența. De la albine și fluturi, până la păianjeni și muște, nenumărate vietăți mici devin active acum că temperaturile nu mai sunt sub punctul de îngheț, amintește The Mirror.

Deși aceste insecte joacă un rol esențial în ecosistemul nostru, majoritatea dintre noi nu și-ar dori să le găsească plimbându-se prin casă. Iar cum primăvara și vara suntem mult mai dispuși să deschidem ferestrele și ușile pentru a lăsa aerul proaspăt să intre, insectele au mult mai multe ocazii să pătrundă în interior.

Ingredientul care ține insectele la distanță

Totuși, potrivit unui expert în trucuri pentru casă de pe rețelele sociale, există o metodă simplă care poate face insectele să fugă din locuința ta, în loc să fie atrase spre ea.

Rachael Eppley a postat un videoclip pe Instagram în care a dezvăluit că poți ține la distanță insectele, în special păianjenii, dacă amplasezi un ingredient obișnuit din bucătărie în apropierea ferestrelor și ușilor.

Ea a recomandat să punem bețișoare de scorțișoară sau anason stelat între ramele ferestrelor, pe pervazuri și la ușă. Acest lucru ar ține la distanță păianjenii, care nu suportă mirosul acestor ingrediente, dar poate fi eficient și împotriva furnicilor, muștelor de fructe și chiar a unor rozătoare precum șoarecii.

„Păianjenii devin mult mai activi primăvara, ceea ce înseamnă că veți începe să îi vedeți mai des în interior. Dar nu le place scorțișoara, cuișoarele sau anasonul stelat, așa că, dacă le puneți pe lângă ramele ferestrelor și uși, îi va împiedica să intre în casă”, explică ea.

