Prognoza meteo azi, 18 mai 2026. Surpriză în termometre pentru jumătate de țară! Orașele care nu scapă de furtuni și descărcări electrice

Prognoza meteo azi, 18 mai 2026. După un weekend cu ploi torențiale și vânt puternic, ANM anunță o îmbunătățire a vremii. În multe zone din țară, precum și în București, soarele va ieși iar temperaturile vor crește. În restul zonelor sunt așteptate furtuni însoțite de tunete și fulgere. Află ce temperaturi vor arăta termometrele în rândurile următoare!

Vremea de azi în România

Luni, vremea se va încălzi. Precipitațiile din sudul și estul țării vor fi mai reduse. Cerul va fi variabil, cu înnorări la orele după-amiezii. Vor fi averse cu posibile descărcări electrice. În restul țării, vor fi ploi cu caracter de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice. Valorile termice vor fi mai scăzute.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului – rafale de 40…45 km/h. În vestul Carpaților Meridionali, în special pe creste, rafale vor atinge viteze de 60 până la 80 km/h. Luni, temperaturile maxime din România vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade, iar cele minime între 4 și 15 grade Celsius.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi frumoasă și temperaturile vor crește. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab spre moderat. Termometrele vor indica temperaturi de 23-24 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 9-11 grade, fiind mai scăzute la periferie.

Vremea de azi în marile orașe

Cluj-Napoca – temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Vântul va sufla cu 11 km/h oră și sunt anunțate ploi pe alocuri, cu intensificări.

– temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius, iar cea minimă de 9 grade. Vântul va sufla cu 11 km/h oră și sunt anunțate ploi pe alocuri, cu intensificări. Timișoara – temperatura maximă va fi de 19 grade Celsius ziua și 10 grade Celsius noaptea. Sunt așteptate ploi mai puține față de cele de duminică, iar vântul va sufla cu 14 km/h.

– temperatura maximă va fi de 19 grade Celsius ziua și 10 grade Celsius noaptea. Sunt așteptate ploi mai puține față de cele de duminică, iar vântul va sufla cu 14 km/h. Iași – termometrele vor arăta 23 de grade Celsius ziua și 10 grade Celsius noaptea. Cerul va fi parțial înnorat, dar nu va ploua. Vântul va sufla cu 22 de km/h.

– termometrele vor arăta 23 de grade Celsius ziua și 10 grade Celsius noaptea. Cerul va fi parțial înnorat, dar nu va ploua. Vântul va sufla cu 22 de km/h. Craiova – temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius ziua, scăzând până la 10 grade Celsius noaptea. Va ploua mai puțin decât duminică, iar vântul va sufla cu 24 km/h.

– temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius ziua, scăzând până la 10 grade Celsius noaptea. Va ploua mai puțin decât duminică, iar vântul va sufla cu 24 km/h. Constanța – maxima zilei va fi de 21 de grade Celsius, iar minima de 11 grade Celsius. Va ploua și mâine, dar mai puțin decât duminică. Vântul va sufla cu 33 de km/h.

– maxima zilei va fi de 21 de grade Celsius, iar minima de 11 grade Celsius. Va ploua și mâine, dar mai puțin decât duminică. Vântul va sufla cu 33 de km/h. Brașov – cerul va fi înnorat și sunt posibile ploi pe alocuri. Temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius și minima de 5 grade. Vântul va sufla cu 12 km/h.

CITEȘTE ȘI:

Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei

ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate