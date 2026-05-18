Prognoza meteo azi, 18 mai 2026. Surpriză în termometre pentru jumătate de țară! Orașele care nu scapă de furtuni și descărcări electrice

Prognoza meteo azi, 18 mai 2026. După un weekend cu ploi torențiale și vânt puternic, ANM anunță o îmbunătățire a vremii. În multe zone din țară, precum și în București, soarele va ieși iar temperaturile vor crește. În restul zonelor sunt așteptate furtuni însoțite de tunete și fulgere. Află ce temperaturi vor arăta termometrele în rândurile următoare!
Luni, vremea se va încălzi. Precipitațiile din sudul și estul țării vor fi mai reduse. Cerul va fi variabil, cu înnorări la orele după-amiezii. Vor fi averse cu posibile descărcări electrice. În restul țării, vor fi ploi cu caracter de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice. Valorile termice vor fi mai scăzute.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului – rafale de 40…45 km/h. În vestul Carpaților Meridionali, în special pe creste, rafale vor atinge viteze de 60 până la 80 km/h. Luni, temperaturile maxime din România vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade, iar cele minime între 4 și 15 grade Celsius.
În Capitală, vremea va fi frumoasă și temperaturile vor crește. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab spre moderat. Termometrele vor indica temperaturi de 23-24 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 9-11 grade, fiind mai scăzute la periferie.
