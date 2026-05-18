BANC | Bulă intră într-o alimentară și cere 5 grame de salam

De: Andreea Stăncescu 18/05/2026 | 07:35
Bancul care te va amuza încă de dimineață
Este un nou început de sâmbătă și suntem optimiști pentru ceea ce urmează! Nu poți începe mai bine ziua decât cu selecția de bancuri de mai jos care te vor amuza și îți vor schimba starea în bine!

Bulă intră într-o alimentară și cere:
– Doamnă, dați-mi și mie 5 grame de salam, vă rog!
– Domnule Bulă, aveți chef de glume?!
– Dacă aveam chef de glumă, vă spuneam să îl feliați!

Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…

Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul și îi spune acestuia:
− Vreau să mă pictezi cu cercei cu diamante, un colier cu un smarald imens, brățări din aur și o broșă frumoasă cu rubine în piept!
− Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtați nici una dintre aceste giuvaeruri!
− Stiu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e precară, iar soțul meu e cu secretara. Iar când voi inchide ochii, sunt sigură că ei se vor căsători și vreau ca aia să  caute acele bijuterii!

Cel mai leneş om dintr-un oraş a avut un accident: a căzut din patul în care stătea.
Un doctor a început să îl examineze şi i-a spus:
– Mi-e teamă că am o veste foarte proastă. Nu vei mai putea munci niciodată!
Leneşul, speriat, răspunde:
– Îţi mulţumesc, doctore, dar care este vestea proastă???

Doi prieteni se întâlnesc la o bere:
– Gata, am scăpat de probleme.
– Cum așa?
– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.
– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.
– Asta e problema lui .. nu a mea!

 

