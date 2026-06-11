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Sentință definitivă pentru Emil Gânj! Ce pedeapsă va executa și cine achită despăgubirile către familie

De: David Ioan 11/06/2026 | 12:19
Sentință definitivă pentru Emil Gânj! Ce pedeapsă va executa și cine achită despăgubirile către familie. Foto: Facebook
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Hotărârea pronunțată pe 19 mai de Tribunalul Mureș, prin care Emil Gânj a primit pedeapsa detențiunii pe viață pentru uciderea iubitei sale și incendierea cadavrului, a devenit definitivă după ce termenul legal de apel de 10 zile a expirat fără nicio contestație.

Emil Gânj, recidivist și dat în urmărire generală din vara anului trecut, fusese trimis în judecată și arestat preventiv în lipsă. Avocatul Adrian Cuculis a precizat că despăgubirile de sute de mii de euro stabilite de instanță vor fi suportate de statul român, întrucât bărbatul nu deține bunuri pe numele său.

Sentință definitivă pentru Emil Gânj!

În motivarea sentinței, instanța a consemnat:

„Condamnă pe inculpatul G. E. (trimis în judecată în lipsă), recidivist postcondamnatoriu, cetățenie română, fără ocupație, la pedeapsa detențiunii pe viață pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. (…). Contopește pedepsele principale aplicate în prezenta cauză și aplică inculpatului G. E., pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa detențiunii pe viață. Constată că inculpatul a comis fapta în stare de recidivă postcondamnatorie prin raportare la pedeapsa de 2 ani și 1867 de zile stabilite prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025. (…) Menține dispoziția de revocare a liberării condiționate dispuse față de inculpatul Gânj Emil prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025 cu privire la restul de pedeapsă de 1867 de zile. (…) Adaugă pedeapsa detențiunii pe viață aplicată prin prezenta la restul de 2 ani și 1867 de zile închisoare stabilit prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă a detențiunii pe viață”.

Judecătorii au stabilit și interdicții suplimentare: Gânj nu mai poate candida sau ocupa funcții publice, nu mai are dreptul de a vota și nu poate deține sau folosi arme. Totodată, i s-a interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de rudele victimei, să comunice cu acestea și să intre în comuna Miheșu de Câmpie până la executarea pedepsei.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța a aplicat și pedepse pentru infracțiuni conexe: 7 ani pentru distrugere, 3 ani pentru profanare de cadavre, 3 ani pentru violare de domiciliu și 5 ani pentru încălcarea ordinului de protecție. Toate au fost contopite, rămânând de executat detențiunea pe viață.

Ce pedeapsă va executa și cine achită despăgubirile către familie

În documentul instanței se mai arată:

„Constată că inculpatul G.E. a fost arestat preventiv prin Încheierea penală nr. 48/DL/15.07.2025 (…) pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data prinderii acestuia, măsură preventivă care până la această dată nu a fost pusă în executare”.

Tribunalul Mureș l-a obligat pe Gânj să achite rudelor victimei daune morale în valoare totală de 510.000 de euro și a dispus sechestru pe toate bunurile actuale și viitoare ale acestuia, precum și poprirea veniturilor până la acoperirea prejudiciului.

Instanța a menținut statutul de „părți civile vulnerabile” pentru familia victimei și măsurile de protecție acordate martorilor vulnerabili. De asemenea, a informat părțile civile că pot solicita emiterea unui ordin european de protecție.

Crima pentru care Gânj a fost condamnat a avut loc în iulie anul trecut. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, anterior condamnat pentru omor, a mers înarmat cu un topor la locuința concubinei sale, a spart geamurile și ușa, apoi a lovit-o mortal în zona capului. Ulterior, a incendiat cadavrul și locuința, iar de atunci se sustrage urmăririi.

Bărbatul rămâne dat în urmărire generală, fiind căutat de autorități de aproape un an.

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