Fiica lui Teo Trandafir, la prima ei defilare pe podium! Cum arată tânăra la 21 de ani

Viața lui Teo Trandafir s-a schimbat radical în urmă cu mai bine de două decenii, atunci când a luat decizia de a o adopta pe Maia. De-a lungul anilor, prezentatoarea TV și fiica sa au construit o relație specială, bazată pe încredere, susținere reciprocă și multă afecțiune. Teo a vorbit în repetate rânduri despre Maia ca despre cea mai importantă persoană din viața sa, iar legătura dintre ele a rămas la fel de puternică și după ce tânăra a devenit adult. Recent, Maia s-a bucurat de prima sa apariție pe podium.

Fiica lui Teo Trandafir, prima defilare pe podium

La 21 de ani, Maia își construiește propriul drum și demonstrează că este pregătită să accepte noi provocări. În urmă cu puțin timp, fiica lui Teo Trandafir a atras atenția după ce a participat, în premieră, la un eveniment de modă, unde a urcat pe podium în calitate de model.

Deși experiența a fost una nouă pentru ea, Maia a mărturisit că s-a pregătit intens pentru acest moment și că a avut emoții înainte de apariție.

„Am puține emoții, nu am de ce să vă mint, sunt model pentru prima dată. Personajul meu este Morticia Addams din serialele și filmele binecunoscute atât de generația mea, cât și de generația mai mare. Sper să reprezint pe de-a întregul personajul pe care l-am primit”, a declarat Maia.

Pregătiri intense pentru prima defilare pe podium

Tânăra a dezvăluit că nu a lăsat nimic la voia întâmplării și că a petrecut zile întregi pregătindu-se pentru apariția de pe podium. Având în vedere că a purtat o ținută complexă, cu trenă, aceasta a exersat mersul pe tocuri pentru a se asigura că totul va decurge perfect.

„Am făcut repetiții înainte, toată săptămâna am stat pe tocuri și am exersat știind că am o rochie lungă, cu trenă. Abia aștept să vedeți ce iese”, a mai spus ea.

În tot acest timp, Teo Trandafir i-a fost alături și a susținut-o necondiționat. Maia a povestit că mama sa a văzut-o înainte de eveniment și că reacția acesteia a emoționat-o profund.

„Mama m-a văzut și este foarte fericită, este extraordinar de mândră. Sigur îi va plăcea și prestația de azi. Mama mi-a spus că va fi lângă mine la fiecare pas”, a mărturisit fiica vedetei.

Fiica lui Teo Trandafir vine cu noi surprize

Deși a ales să fie discretă în ceea ce privește viața personală, Maia pare pregătită să se facă mai bine cunoscută publicului în perioada următoare. Tânăra spune că își dorește ca oamenii să descopere mai multe despre personalitatea și pasiunile sale.

„Anul acesta îmi doresc să vă arăt un pic mai mult cine sunt. Sunt multe de descoperit”, a spus ea.

Totodată, Maia a dezvăluit și una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat de la Teo Trandafir, o lecție care i-a influențat modul de a privi viața și relațiile cu cei din jur.

„De la mama am învățat că și în cea mai proastă zi, zâmbetul trebuie să fie larg pentru că omul din fața ta nu ți-a greșit cu nimic.”

Apariția pe podium reprezintă doar unul dintre pașii prin care Maia își conturează propriul parcurs. Cu sprijinul necondiționat al mamei sale și cu dorința de a încerca lucruri noi, tânăra demonstrează că este pregătită să iasă din zona de confort și să își construiască propria identitate, dincolo de statutul de fiică a uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România.

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