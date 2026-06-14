Check in | Cât am dat pe o pizza în Bari? Cum poți învăța să faci paste ca un localnic

Italia este una dintre destinațiile mele de vacanță preferate. La începutul acestui an am reușit să vizitez pentru prima dată Bari. Am petrecut acolo două zile și a fost suficient să îmi reîncarc bateriile cu ceea ce oferă orașul. Am ajuns chiar și la cea mai cunoscută pizzerie, acolo unde s-a filmat pelicula Eat Pray Love și în care a jucat faimoasa Julia Roberts.

Bari este un oraș deosebit, situat în regiunea Puglia, Italia. Străduțele înguste, casele și clădirile rămase la fel de ani de zile, mi-au oferit o priveliște uluitoare. Am descoperit tradiții impresionante, magazine care mai de care mai speciale și Marea Adriatică spectaculoasă. Ajunsă în oraș am mâncat într-un restaurant celebru, dar și dintr-un local popular printre localnici de tip street food. Fructele de mare sunt nelipsite din Bari, așa că nu am putut rata sandwich-ul cu caracatiță gătită pe loc. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Experiența mea din Bari

Bari m-a surprins plăcut încă de când am aterizat. Pentru a ajunge în centru am luat un autobuz, iar costul biletului a fost doar 5 lei. Durata transferului a fost în jur de 40 de minute. Intrarea în oraș a fost pentru mine emoționantă și asta pentru că am văzut palmierii, copacii din care atârnau portocale și blocuri amenajate colorat, exact așa cum am văzut până atunci doar în filme. Surpriza cea mai mare a fost atunci când am ajuns la autogara din centru, pentru că m-am dus direct printr-un parc plin de plante, palmieri și monumente impresionante.

Imediat ce am ajuns în centru, am dat de magazine celebre precum Prada, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana și multe altele. Ulterior, am trecut pe lângă străduțele autentice din Bari. Acolo am găsit clădiri nemodificate de ani de zile, am descoperit un palat superb, dar apoi am făcut o mică oprire la mare. Bărcuțele colorate erau aliniate și așteptau să vină pescarii, un aspect des întâlnit în Bari. În final am ajuns la cazare pentru a despacheta și să mă pregătesc pentru experiența pe care urma să o am.

Ce am mâncat în Bari

Dimineața când am ajuns, puține magazine sau localuri erau deschise, așadar la prânz, atunci când am decis să ies din nou, am explorat orașul și aveam să descopăr arta culinară italiană specifică zonei în care mă aflam. Așadar, auzisem de un local popular în rândul localnicilor și nu numai. Este vorba despre Rosticceria Lo sfizio del borgo antico. Acolo am avut ocazia să încerc pentru prima dată celebrul sandwich cu caracatiță. Am optat pentru cel cu rucola și lămâie, iar prețul a fost de aproximativ 42 de lei. Caracatița a fost gătită pe loc și a fost delicioasă. Un aspect important este că în incinta localului sunt doar câteva scaune, astfel am mâncat în timp ce mă plimbam și admiram orașul.

Ulterior, am observat o tradiție incredibilă. A fost exact cum am văzut pe internet: doamne de toate vârstele care pregăteau paste pe loc. Turiștii pot participa la clase de gătit paste contracost. Un moment amuzant a fost atunci când o doamnă m-a văzut și a strigat cu bucurie: „Veni, Veni”, adică mă chema primitoare în propria ei casă. În plus, am văzut localnici care vindeau fructe și legume proaspete chiar în fața locuințelor lor.

Pe seară am decis să merg la celebra pizzerie L’Antica Pizzeria da Michele. Aici s-a filmat pelicula Eat Pray Love, în care a jucat Julia Roberts. A devenit foarte cunoscută în mediul online și datorită delicateselor apreciate de oameni. Eu am ales o pizza Capricioasa care a costat 65 de lei. Alături de pizza am servit și un Aperol la prețul de 37 de lei. În final, m-am bucurat de o înghețată cu fistic delicioasă.

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