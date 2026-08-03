Mihai Chirica, reacție după nemulțumirile ieșenilor privind iluminatul public pe timpul nopții. Cum se apără edilul

Primarul Iașului, Mihai Chirica, le-a transmis un mesaj locuitorilor după introducerea măsurilor de reducere a consumului de energie electrică, afirmând că apreciază sprijinul și înțelegerea de care dau dovadă într-o perioadă considerată dificilă pentru sistemul energetic național. Edilul susține că deciziile luate de administrația locală au caracter temporar și urmăresc protejarea rețelei electrice, în contextul stării de alertă instituite la nivel național.

Potrivit acestuia, seceta prelungită și scăderea nivelului Dunării au afectat producția de energie, motiv pentru care autoritățile locale au fost nevoite să adopte măsuri de economisire. Una dintre acestea vizează iluminatul public, care va funcționa la intensitate redusă sau va fi limitat în anumite intervale orare.

Totuși, zonele considerate esențiale pentru siguranța cetățenilor, precum spitalele, pasajele pietonale, pasajele subterane și principalele artere din oraș, vor rămâne iluminate.

Ce se întâmplă cu iluminatul public din Iași

Mihai Chirica a precizat că transportul public și serviciile esențiale nu vor fi afectate de aceste restricții, iar marile companii din municipiu își vor continua activitatea în condiții normale, pentru a nu fi perturbată economia locală.

Primăria Iași a venit cu precizări și a anunțat că iluminatul stradal nu va fi oprit complet. În zonele unde este posibil, intensitatea luminii va fi redusă cu 50-70%, iar în alte cazuri vor fi aplicate deconectări parțiale ale rețelei. În același timp, iluminatul arhitectural al clădirilor publice va fi oprit după miezul nopții, iar instituțiile aflate în subordinea municipalității vor reduce consumul de energie, în special în intervalele cu cerere ridicată.

„Este simplu să nu-ţi pese de nimic, să stai tolănit cu o bere în faţă şi să priveşti cum totul în jurul tău se prăbuşeşte. Ţara nu este pe persoană fizică sau pe partid, ţara este a copiilor noştri şi trebuie să le-o predăm funcţională. Este o decizie temporară şi un exemplu naţional, menită să protejeze echilibrul energetic şi să asigure funcţionarea normală a oraşului. Transportul public – în mare parte electric – operează fără restricţii, la fel ca toate serviciile publice”, a afirmat Chirica.

Cu toate acestea, măsurile au stârnit numeroase reacții negative în mediul online. Mulți ieșeni consideră că reducerea iluminatului public afectează siguranța pe timpul nopții și au cerut administrației să renunțe la această decizie. Comentariile postate pe rețelele sociale arată nemulțumirea unei părți a populației, care susține că orașul nu ar trebui să rămână în întuneric.

„Toată lumea este disperată pentru acest întuneric şi dvs. spuneţi că oamenii vă înţeleg? Doar Iaşul şi Tecuciul fac economie? Citiţi părerile disperate ale populaţiei! Aşteptaţi că ies oamenii în stradă”, este comentariul unei persoane din Iași.

CITEȘTE ȘI: Se oprește curentul în București și împrejurimi! Străzile vizate în perioada 3–9 august

Români revoltați după vacanța all-inclusive în Bulgaria: „Primești amendă dacă lași mâncare în farfurie”