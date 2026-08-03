Polițiștii l-au oprit pe Jador în trafic! Ce s-a întâmplat după testarea antidrog

Jador a fost din nou oprit în trafic de polițiști. Acesta a fost supus unui test antidrog, iar manelistul a filmat totul și a împărtășit cu fanii săi rezultatul. Nu este prima dată când are parte de un astfel de test, astfel că nu a mai avut nevoie de instrucțiuni.

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră. El este din nou în centrul atenției, după ce a publicat în mediul online un videoclip neașteptat. Manelistul a împărtășit comunității sale faptul că a fost oprit de un echipaj de poliție pentru efectuarea unui control de rutină. Astfel, el a fost supus unui test antidrog și a filmat întreg procesul.

Polițiștii l-au oprit pe Jador în trafic

Artistul a fost sigur pe el și asta pentru că nu a consumat substanțe interzise, așadar a făcut întocmai cum i-au cerut polițiștii. El a filmat toată scena și a publicat videoclipul în mediul online.

Rezultatul testului antidrog a fost negativ pentru toate substanțele, adică nu se afla sub influența substanțelor interzise. În plus, a explicat că atunci când merge la concerte în toată țara, el este nevoit să conducă, deoarece nu are șofer.

Eu nu am șofer, mașina aceasta o conduc eu la toate concertele unde merg, cine știe unde merg la concerte în țară, doar eu conduc mașina aceasta. N-am șofer, nu am bodyguard, de asta mi se întâmplă tot felul de lucruri, a spus Jador pe rețelele de socializare.

Jador a fost testat pozitiv în trecut

Jador a mai fost oprit de polițiști și a demonstrat că nu consumă astfel de substanțe. Numai că, în urmă cu un an, aparatul a arătat că era pozitiv. Cu toate acestea, a fost doar o eroare, iar manelistul și-a recuperat rapid permisul de conducere. El a explicat că ar fi luat o pastilă care poate influența testul.

La mine nu a fost greșit (n.r. testul antidrog). Eu am luat un ibuprofen, care iese la opiacee. Mă duc la farmacie, îmi cumpăr un ibuprofen sau alte pastile care sunt legale. Acea pastilă mi-a ieșit la test. Eu nu mă droghez, subliniez să se știe pentru oamenii care mă iubesc și oamenii care nu mă iubesc și pentru părinții mei. Nu m-am drogat în viața mea și nici nu o voi face vreodată. Am un copil de crescut, azi i-am făcut certificat de naștere. (…) Nu vreau să fiu un antiexemplu. Nu sunt perfect, dar de drogat, nu mă droghez, a declarat atunci Jador.

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