Roxana Dobre a atras toate privirile la plajă. Cum s-a afișat soția lui Florin Salam

Roxana Dobre, soția lui Florin Salam este din nou în centrul atenției. Aceasta se mândrește cu silueta ei, așadar nu ezită să o etaleze de fiecare dată când are ocazia. De această dată, partenera manelistului a publicat imagini inedite purtând un costum de baie spectaculos.

Florin Salam are cu ce să se mândrească, fără doar și poate. Soția sa, Roxana Dobre, a încins din nou internetul, prin intermediul unor imagini de senzație. Aceasta a postat fotografii de la plajă, acolo unde și-a petrecut weekend-ul. Costumul de baie a fost complimentat de internauți, la fel și bruneta. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Roxana Dobre a atras toate privirile la plajă

Roxana și Florin Salam trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceasta i-a dăruit manelistului două fetițe și un băiețel, iar acum par mai fericiți ca niciodată. Cei doi se afișează adesea din diverse ipostaze, iar bruneta atrage mereu privirile internauților și nu numai. De această dată, a făcut-o chiar de pe plajă, acolo unde și-a petrecut weekend-ul. Aceasta pare să profite de ultima lună de vară, astfel că are grijă ca bronzul să se mențină perfect.

Ea a optat pentru un costum de baie senzațional, întreg, dar care i-a scos în evidență bustul generos. De asemenea, ea a completat outfitul cu o pereche de ochelari de soare și o pălărie.

Ce cadou i-a făcut Florin Salam soției sale cu ocazia aniversării relației

Manelistul este foarte atent atunci când vine vorba de soția sa, Roxana Dobre. Cei doi au împlinit 12 ani de când sunt împreună, iar el a surprins-o cu un cadou inedit. Mai mult decât atât, vedeta nu putea să etaleze bijuteria valoroasă. Florin Salam i-a cumpărat partenerei un inel impresionant în valoare de 36.000 de euro.

Inelul poartă semnătura casei italiene Pomellato și este unul rar. Există doar 100 de exemplare în întreaga lume, astfel că unul dintre ele a ajuns la frumoasa brunetă. Bijuteria este realizată din aur roz de 18 carate, cântărește 37 de grame și este bătută în diamante albe, roz și cenușii.

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Roxana Dobre, ținută specială de nașă. Cum s-a îmbrăcat soția lui Florin Salam