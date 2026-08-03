Cum s-au afișat Tzancă Uraganu și Lambada la nunta despre care vorbește toată lumea

În urmă cu doar câteva zile, în Vrancea a avut loc una dintre cele mai spectaculoase nunți organizate în România în acest an. Evenimentul a atras atenția prin dimensiunile impresionante: mirii au ales nu mai puțin de 67 de perechi de nași, iar numărul invitaților a ajuns la câteva mii. Printre cei prezenți s-au numărat numeroase persoane cunoscute din lumea muzicii și a showbizului. Tzancă Uraganu a fost și el prezent, fiind însoțit de Lambada, cea care a atras toate privirile cu apariția sa elegantă.

La nunta grandioasă din Vrancea, unde aproximativ 5.000 de invitați au luat parte la petrecere, Tzancă Uraganu și-a făcut apariția alături de Lambada. Cei doi au atras imediat atenția, însă cea care a ieșit în evidență a fost Lambada, datorită ținutei sale elegante, într-o nuanță intensă de mov.

Ce ținută a ales Lambada pentru nuntă

Lambada a optat pentru o ținută într-o nuanță de mov, alegere care i-a pus în valoare silueta și a făcut-o remarcată încă de la sosirea la eveniment. A purtat un compleu din două piese, într-un croi modern, accesorizat cu o geantă în aceeași gamă cromatică, obținând un look rafinat și bine pus la punct.

Și coafura a fost atent aleasă pentru această ocazie. Lambada și-a purtat părul blond în bucle lejere, cu aspect natural, iar machiajul discret i-a completat apariția fără să încarce ținuta. Întregul outfit a fost apreciat de cei prezenți și de internauții care au urmărit imaginile publicate de la petrecere.

Printre părinții spirituali ai cuplului format din Alin Hangu și Lenuța s-au aflat nume cunoscute, precum Florin Salam și soția sa, Roxana Dobre, Dan Bursuc și Gina, Mădălin Feraru și Gina, dar și Bercea Mondialu. Atmosfera a fost întreținută până dimineața de numeroși artiști apreciați în muzica de petrecere și manele.

Pe scenă au urcat, printre alții, Lele, Costel Biju, Sorinel Puștiu, Narcisa, Narcis de la Bărbulești, Leo de la Kuweit, Axinte, Florinel și Ioana, Prințesa de Aur și Dani Prințul Banatului, transformând evenimentul într-un adevărat maraton muzical. Nunta grandioasă a rămas în centrul atenției și datorită numărului impresionant de invitați și desfășurării spectaculoase.

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