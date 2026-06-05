Tzancă Uraganu și-a făcut apariția la nunta lui Dani Stoian cu Lambada. Ce mesaj emoționant le-a transmis mirilor: „Când este armonie în casă, toate merg ca pe roate”

A fost nunta anului în lumea muzicii de petrecere! Dani Stoian și Mihaela și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar petrecerea organizată după ceremonia religioasă a fost una desprinsă parcă din filme. Familia, prietenii și nume importante din showbiz au fost alături de miri într-una dintre cele mai importante zile din viața lor. În exlusivitate pentru CANCAN.RO, Tzancă Uraganu le-a transmis mirilor un sfat emoționant.

Printre invitații care au atras toate privirile s-a numărat și Tzancă Uraganu, care și-a făcut apariția la restaurant alături de Lambada, de fiica lor, Anais și băiețelul acestora, Andreas. Deși nu a fost prezent la cununia religioasă, artistul nu avea cum să rateze petrecerea organizată de familia lui Florin Salam, cu atât mai mult cu cât relația dintre cei doi artiști depășește de mult granițele unei simple colegialități.

După ce au coborât din mașina luxoasă de zeci de mii de euro, Tzancă Uraganu a oferit primele declarații pentru CANCAN.RO Artistul le-a transmis mirilor un mesaj emoționant și a vorbit despre secretul unei căsnicii fericite.

Tzancă Uraganu: „Când este armonie în casă, toate merg ca pe roate”

CANCAN.RO: Ce le urezi proaspeților însurăței?

Tzancă Uraganu: Ce pot să le urez decât casă de piatră, în primul rând. Toată sănătatea din lume, că asta este cel mai important, să fie fericiți toată viața, să se înțeleagă bine toată viața și să-i țină Dumnezeu fericiți așa cum sunt, toată viața.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să le dai un sfat de căsnicie, care ar fi acela?

Tzancă Uraganu: Să se înțeleagă bine, să se înțeleagă unul pe altul, să lase orgoliile, să fie între ei o armonie tot timpul, să aibă legătura aia strânsă, să fie pozitivi unul cu altul, pentru că asta este cel mai important. Când este armonie în casă, atunci toate merg ca pe roate.

CANCAN.RO: Simți că unui artist îi este mai greu să țină o căsnicie față de un om, de rând, să zic așa, obișnuit?

Tzancă Uraganu: Sincer să vă spun, este mai greu și pentru un artist, pentru că este tot timpul pe drumuri, este tot timpul plecat și poate să fie puțin mai greu. Vă dați seama că, bine, eu cred că dacă stai bine cu capul și gândești așa cum trebuie, indiferent că ești artist sau că ești om de rând, poți face ca lucrurile să meargă bine din toate punctele de vedere, în casă.

CANCAN.RO: În seara acesta, ești cu Lambada, am remarcat-o. Este superbă! Ai o femeie foarte frumoasă lângă tine.

Tzancă Uraganu: Da, mulțumim. Mulțumim.

CANCAN.RO: Și fetița? Este și ea alături.

Tzancă Uraganu: Da, este și ea. Păi e normal. Ea este fina cumătrului meu, Florin Salam, care a botezat-o. Și noi aici suntem, cum să spun, la petrecerea noastră, putem să spunem, pentru că e ca în familie. Copiii lui Florin sunt ca și copiii mei, iar copiii mei sunt ca și copiii lui. Și pentru noi astea sunt bucurile noastre, astea sunt petrecerile noastre. Când e la mine, când e la copiii lui… și așa mai departe.

CANCAN.RO: Le vei face mirilor o surpriză în această seară? Le vei și cânta?

Tzancă Uraganu: Sincer, din câte știu, am înțeles că trebuie să cânt și eu câteva piese, dar eu fac ce vor ei. Eu sunt aici ca invitat să mă distrez, să beau, să mă simt bine. Dar dacă ei vor, nicio problemă. Din partea mea, plăcerea e de partea mea, vă dați seama.

CANCAN.RO: Cum o fi să-ți zică Tzancă Uraganu la nuntă „ eu fac ce vreți voi?” Îți da-i seama cât de special și important.

Tzancă Uraganu: Păi vă dați seama că noi facem ce vor alții străini și îi mulțumim și îi facem fericiti, dar între noi ca și familie? Vă dați seama că facem tot ce ne stă în puteri ca să ne facem datoria, unul față de altul, din toate punctele.

Tzancă Uraganu: „ Eu așa aș vrea, să fim prieteni și frați cu toții”

CANCAN.RO: Tocmai de asta voiam să te întreb. Cât de important este, Tzancă, ca dincolo de prestațiile de pe scenă, să existe și o prietenie între artiști?

Tzancă Uraganu: O prietenie între artiști contează foarte mult. Pentru că poți să ai o problemă, de exemplu, ca artiști, da? Te îmbolnăvești, cum este normal. Nu mai poți cânta. Suni unul dintre prietenii tăi cu care ai o legătură strânsă și zici „ajută-mă și tu la evenimentul ăsta, că nu mai poți ajunge” sau invers, înțelegi? Și contează foarte mult să avem o legătură strânsă între noi.

CANCAN.RO: Pe cine suni prima dată când pui mâna pe telefon dacă ai o problemă în acest caz?

Tzancă Uraganu: În acest caz? S-a întâmplat și cu cumătrul meu, cu Florin. L-am sunat să mă ajute la un eveniment, când n-am putut să ajung, a mers cumătrul meu și chiar îi mulțumesc pe această cale. Și eu la rândul meu, la fel, unde n-a putut el și este valabil și pentru toți ceilalți colegi ai noștri. Eu așa aș vrea, să fim prieteni și frați cu toții… Nu suntem cu toții, dar eu așa aș fi vrut. Că n-au cum toți oamenii să fie la fel.

CANCAN.RO: Ți-am că ești aici cu frumoasa Lambada. Spune-mi, te rog, când va fi botezul?

Tzancă Uraganu: Care botez? A, a lui Amal. Sincer vă spun că am vrut să punem în septembrie, dar din păcate nu am nici o zi liberă, aproape, și nici cumătrul meu, Costel Biju, care o să boteze băiatul. Deci vă dați seama că nu găsim nici pentru noi zile libere. Așa că trebuie să ne înțelegeți, cei care vreți să mai faceți evenimente, că n-am găsit nici pentru noi, dar să mai găsim timp și pentru voi. Cred că în octombrie, până la urmă.

CANCAN.RO: Nu ai reușit să ajungi la Costel Biju când a venit fiul lui Toni cu copilașul?

Tzancă Uraganu: Ba da, cred că ai fost prea devreme. Am fost mai după amiază, dar am reușit să ajung. Să-i trăiască nepoțelul, să fie sănătos! Și lui îi urez asemenea fericire în viață și să-i aducă tot ce e mai frumos în casă.

CANCAN.RO: Îți mulțumim tare, tare mult.

Tzancă Uraganu: Și eu vă mulțumesc! Și încă o dată le spun mirilor: Casă de piatră, Dani! Te iubesc mult de tot, și pe cumătrul meu Florin, pe toată familia! Familia mea este a ta și familia ta este a mea. Vă iubesc!

CANCAN.RO: Mulțumim, ce frumos! Mulțumim mult!

Invitații au fost așteptați într-un cadru regal. De la preparate sofisticate și platouri atent pregătite, până la servicii impecabile și un decor spectaculos, totul a fost gândit special pentru Dani și Mihaela, iar gustul și rafinamentul s-au găsit în fiecare detaliu, inclusiv în mărturiile pe care aceștia au ales să le pregătească pentru invitați. (VEZI MAI MULTE DETALII)

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