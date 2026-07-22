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Bianca Drăgușanu, „sub acoperire” la Mamaia! Cine i-a captat divei toată atenția

De: Ioana Lăzărescu 22/07/2026 | 07:50
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Bianca Drăgușanu știe mai bine ca oricine că imaginea vinde. De ani buni, diva își construiește cu atenție fiecare apariție din mediul online, iar fotografiile publicate pe social media par desprinse dintr-un pictorial de vacanță. Bronz impecabil, costum de baie asortat, unghiuri perfecte și zâmbet de revistă. Totuși, între imaginile atent selectate pentru Instagram și realitatea de zi cu zi există, uneori, și diferențe. Weekendul acesta, Bianca Drăgușanu a ales să se relaxeze la mare alături de fiica sa, Sofia, și de patrupedul familiei. Dacă pe contul său de Instagram le-a arătat urmăritorilor doar cadre spectaculoase și senzuale, imaginile surprinse de CANCAN.RO oferă o perspectivă diferită asupra escapadei sale de la malul mării.

Dacă în postările publicate în aceeași zi părea că profită din plin de soare și își etalează silueta fără cusur, în costum de baie, în realitate, vedeta a petrecut aproape tot timpul îmbrăcată, relaxată pe șezlong și cu telefonul în mână. Bianca Drăgușanu nu mai are nimic de demonstrat. Toată lumea știe deja că arată impecabil, iar vedeta nu mai simte nevoia să epateze pe plajă. Mai mult decât atât, diva este foarte atentă la aspectul și sănătatea pielii sale, pe care o protejează cu grijă de razele nocive ale soarelui.

Bianca Drăgușanu a stat îmbrăcată la plajă
Bianca Drăgușanu a stat îmbrăcată la plajă

Bianca Drăgușanu nu voia să fie recunoscută

La prima vedere, ai fi zis că vedeta nu voia sub nicio formă să fie recunoscută. Cu o pălările tip bucket hat Chanel trasă bine peste ochi, o pereche de ochelari supradimensionați și geanta de plajă de la același brand, Bianca și -a construit un look care părea desprins dintr-un manual de „cum să treci neobservată!, doar că vorbim de Bianca Drăgușanu. Ținuta a fost completată de accesorii atent alese, iar brandul de lux a fost prezent din cap până-n picioare. Chiar și așa, CANCAN.RO a recunoscut-o imediat!

Mai mult decât razele soarelui, vedeta părea interesată de ecranul telefonului. Ore bune a rămas pe șezlong cu mobilul în mână, în timp de fiica ei se bucura de timpul petrecut pe plajă. Nici pomeranianul Biancăi nu a lipsit din peisaj, stând liniștit pe șezlong, a atras la rândul lui toate privirile. Din când în când, diva ridica privirea pentru a urmări ce face cea mică, însă, atenția îi revenea rapid asupra telefonului.

Postarea Biancăi Drăgușanu pe Instagram
Postarea Biancăi Drăgușanu pe Instagram

Instagram vs. Realitate

Există însă o diferență între imaginile publicate pe contul de Instagram și cele surprinse de CANCAN.RO. În fotografiile postate online, Bianca Drăgușanu apare în costum de baie, într-un decor perfect de vacanță. În schimb, pe parcursul șederii, vedeta a ales să petreacă cea mai mare parte a timpului la umbră, îmbrăcată, protejându-se de razele soarelui. Momentele în costum de baie au fost rezervate pentru câteva cadre instagramabile.

Până la urmă, rețelele sociale surpind, de cele mai multe ori, doar anumite momente dintr-o zi, nu întreaga realitate. Iar Bianca Drăgușanu știe foarte bine să își prezinte vacanțele într-o manieră luxoasă și atent construită pentru comunitatea sa din online.

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