Dana Roba a spus adevărul despre presupusa idilă cu Alex Velea: ”Nu îmi plac poneii”

Dana Roba nu s-a mai abținut și a vorbit deschis despre presupusa aventură cu Alex Velea. Invitată în cadrul unui podcast, aceasta a decis să lămurească zvonurile. Mai mult, nu s-a sfiit să vorbească nici despre caracteristicile pe care ar trebui să le îndeplinească bărbatul ideal pentru ea și a punctat că Alex Velea nu este nici măcar pe aproape.

În ultima perioadă au apărut tot mai multe zvonuri despre o presupusă idilă dintre Alex Velea și Dana Roba. Mai mult, zvonurile au fost alimentate și de o săgeată trimisă de Antonia, care a ironizat-o pe makeup artistă. Acum, Dana Roba a decis să spună adevărul despre acest subiect și implicit despre Alex Velea.

Dana Roba a spus adevărul despre presupusa idilă cu Alex Velea

După numeroasele zvonuri privind presupusa idilă cu Alex Velea, Dana Roba a decis să spună acum adevărul. Invitată în cadrul unui podcast, aceasta a lămurit toate speculațiile și a spus că nu a avut niciun fel de legătură cu soțul Antoniei.

Mai mult, Dana Roba a ținut să precizeze că Alex Velea nu este deloc tiparul ei de bărbat. Se pare că aceasta este atrasă de o altă tipologie de bărbați, iar artistul nu se încadrează deloc în standardele sale.

„Niciodată nu am avut (n.r. o idilă cu Alex Velea)… Nici nu-l cunosc pe Alex Velea live, în primul și în primul rând. Și în al doilea rând, mie nu-mi plac poneii. Despre asta vorbeam mai devreme. Mie nu-mi plac poneii. Dacă tot e bărbat, să fie liga mea de bărbat, 2 metri. Când pune laba pe mine să simt și eu că e bărbatul lângă mine. Mie nu îmi plac bărbații mici de statură, n-am nicio satisfacție, nu mă atrage cu absolut nimic. Și nu am avut. Ea m-a ironizat (n.r. Antonia), nu înțeleg de ce. Dar totuși, gândindu-mă, dacă Antonia știe că eu dansam lângă un manelist când aveam 20 de ani, înseamnă că am dansat bine. Păi înseamnă că există, înseamnă că am dansat bine. Și vrei să-ți spun ceva? Atâta minte am avut atunci, atâta dans știam atunci. (…) Până la urmă, n-am dat în cap la nimeni. Am dansat, aveam 20 de ani, aveam un corp frumos, dintotdeauna. Așa m-am înzestrat Dumnezeu, cu un corp frumos”, a mărturisit Dana Roba, în cadrul podcastului „Conversații fără filtru”.

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