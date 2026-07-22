Ancuța era la șuetă, iar Alex Bodi a profitat că nu-l vede! Ceva i-a făcut cu ochiul în Loft, iar „pofticiosul” n-a rezistat tentației

Cunoscutul om de afaceri pasionat de mașini bengoase și femei frumoase, Alex Bodi, și-a făcut apariția în Loft Mamaia. CANCAN.RO a surprins imagini cu Alex Bodi și prietenii săi veniți pe litoral ca să bifeze o seară în Loft, cum se face. În timp ce Ancuța e la o șuetă cu prietenele ei, Alex Bodi profită că nu-l vede și se bucură de ceva ce-i face cu ochiul!

Alex Bodi, 41 de ani, e un bărbat cu mult șarm personal. Statura sa herculeană sare în ochi imediat în marea de petrecăreți de pe litoral. Iată-l în Loft, cu o cămașă alb-negru, model foarte șmecher. Din când în când mai aruncă o ocheadă domnișoarelor care trec prin zonă, dar Ancuța e în alt sector, du-l observă. Bine, e și discret, are școala vieții. Și pentru că nu e ușor să fii atât de fabulos, Alex Bodi nu-și neglijează dieta și înfulecă rapid niște bunătăți fine de pe mesele ticsite de sticle de apă minerală și vinuri spumante. Vorba aia, un cocktail de creveți nu strică niciodată!

În timp ce mai ciugulește ceva de pe mese, Alex Bodi mai face niște conversație light cu un tovarăș de Loft, mai aruncă un ochi critic, de cunoscător, prin jur, nu de alta, dar să nu rateze ceva mai delicios decât e pe masă.

Sunt oferte multe în jur, dar Alex Bodi nu cedează. Decât să deschidă gura aiurea și să se supere Ancuța, mai bine gustă ceva de poftă. El e un cunoscut amator de mâncare de calitate. Data trecută CANCAN.RO l-a surprins la restaurantul lui Dani Oțil, The Grill, un cunoscut steakhouse clasic, unde s-a văzut cu un prieten ca să bage niște proteine de calitate.

Dacă n-ar fi alura sa de luptător profesionist de K1, Alex Bodi ar fi greu de recunoscut fără deja celebrele sale mașini. Are o colecție care te lasă mască. E un mare iubitor de Lamborghini, probabil la fabrică e o poză cu el pe perete. Deține un Urus vopsit în culori care imită pielea de șarpe, dar și un Aventador într-o culoare unică: Verde Ermes.

Pe cât de mult iubește Alex Bodi mașinile tari, pe atât de mult îl iubesc pe el femeile și mai tari. Ne referim, desigur, la actuala sa iubită, Ancuța, care a și postat story-uri pe Insta de la cheful de față din Loft, dar să nu uităm și de fosta, Gabriela, cu care lucrurile încă sunt în coadă de… crevete, ca să folosim o analogie din meniul lui Alex Bodi la Loft Mamaia.

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