Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce s-a vehiculat că ANAF i-ar fi scos hainele la licitație: ”Nu am făcut nimic greșit”

Bianca Drăgușanu a oferit o primă reacție după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-ar fi confiscat mai multe articole vestimentare. Este vorba despre un dosar de evaziune fiscală din 2024, în cadrul căruia sute de haine – de la bustiere, colanți, rochii, până la geci și paltoane din piele sau blană – au fost scoase la licitație de inspectorii Antifraudă.

În urmă cu o zi, Bianca Drăgușanu fost subiectul unui scandal cu iz de evaziune fiscală, după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora inspectorii Agenției Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-ar fi confiscat 773 de articole vestimentare – care ar fi aparținut uneia dintre firmele sale – și le-ar fi scos la licitație pe platforma online a instituției. Operațiunea ar fi avut loc într-un dosar de avaziune fiscală din 2024. Pe lângă confiscarea mărfii (în valoare de 63.795 lei), societatea comercială a fost sancționată cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.

Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce ANAF i-ar fi confiscat hainele

În urma acuzațiilor care i s-au adus, Bianca Drăgușanu a oferit o primă reacție publică. Ea respinge afirmațiile apărute în spațiul public și susține că nu are nicio vină în acest caz de evaziune fiscală, iar firma despre care s-a scris că ar fi avut probleme cu ANAF nu îi aparține. Într-o postare pe TikTok, ea a avut un mesaj ferm pentru cei care au acuzat-o pe nedrept.

„Deschid televizorul, știri cu mine. Deschid TikTok-ul, știri cu mine. „Hainele Biancăi au fost scoase la licitație” și acum ne bucurăm toți de răul Biancăi. Eu nu am făcut nimic greșit. Nu era firma mea, nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac publicitate sunt ale mele, și dacă ar fi fost așa, vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva.”, a fost reacția Biancăi Drăgușanu.

Potrivit Gândul.ro, ancheta în care au fost confiscate hainele se află în evidența polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

În anul 2024, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală la una dintre firmele despre se crede că ar fi a Biancăi Drăgușanu. Administratorii firmei ar fi „omis” să înregistreze venituri de peste 2,4 milioane de lei – bani obținuți în perioada 2017 – 2023 din vânzarea unor obiecte vestimentarel prezentate ca fiind produse de lux.

Lista bunurilor scoase la licitație include 243 de colanți, 305 bustiere, 86 de bluze, o rochie, cinci treninguri, 16 seturi de colanți, 36 de salopete tip colant și 81 de geci și paltoane din piele sau blană.

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