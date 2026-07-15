Cum arată și cu ce se ocupă acum Narcisa Birjaru, la 5 ani de când a câștigat Chefi la cuțite

Narcisa Birjaru a devenit cunoscută publicului din România în anul 2021, după participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”, unde a reușit să câștige marele premiu și să intre în istoria competiției culinare. La acea vreme, concurenta din echipa mov, coordonată de chef Cătălin Scărlătescu, a impresionat jurații și telespectatorii prin talentul său, perseverență și pasiunea pentru gastronomie, devenind prima femeie care a obținut trofeul show-ului.

Deși succesul din televiziune i-a adus rapid notorietate și numeroase oportunități, Narcisa Birjaru a ales să își păstreze viața personală departe de ochii publicului. După ce filmările pentru show-ul culinar s-au încheiat, tânăra nu s-a afirmat în domeniu, iar prezența sa în lumina reflectoarelor a devenit din ce în ce mai rară. Același lucru se poate spune și despre activitatea sa în social-media. Narcisa este ”zgârcită” cu informații și imagini din viața sa personală

Totuși, din când în când, aceasta le oferă urmăritorilor câte o imagine din viața sa, fără a dezvălui prea multe detalii despre activitatea sau planurile sale.

În prezent, Narcisa are 29 de ani și a atras din nou atenția după ce a publicat o fotografie alături de o prietenă apropiată. Fanii au observat imediat că și-a păstrat zâmbetul care a făcut-o remarcată în timpul competiției culinare, însă au remarcat și câteva schimbări de ordin fizic. Tânăra nu s-a schimbat și îi putem remarca zâmbetul care a cucerit publicul. Totodată, și-a păstrat părul bogat și piercingul de deasupra buzei.

Ce a făcut Narcisa Birjaru cu marele premiu

La scurt timp după ce a câștigat competiția culinară, Narcisa Birjaru vorbea despre schimbările pe care succesul de la „Chefi la cuțite” le-a adus în viața sa. Tânăra mărturisea că emisiunea i-a oferit numeroase oportunități și că își dorea să investească premiul într-o locuință, iar pe viitor să își deschidă propriul restaurant.

„Am intrat într-o adevărată familie la Chefi la cuțite, iar acest show mi-a dat multe oportunități. Mă recunosc oamenii pe stradă și foarte mulți dintre ei îmi scriu mesaje pe conturile mele de social media (…) Încă nu știu exact ce vreau să fac cu premiul. Mi-aș dori să dau avans, să îmi cumpăr o casă nouă, dar, pe viitor, mi-ar plăcea să am și un restaurant al meu în care să includ o bună parte dintre preparatele pe care le-am gătit în acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste prăjitura lui mamaie și tocana specifică gătită în semifinală”, spunea Narcisa Birjaru după ce a câștigat.

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