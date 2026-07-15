EX-iubita lui Azteca a reacționat după ce trapperul s-a afișat cu Yasmin. Dana nu s-a putut abține și i-a trimis săgeți pe Instagram

Relația dintre Azteca și Yasmin Awad prinde din ce în ce mai mult contur, iar după ce CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi de mână la Beach, Please!, reacțiile nu au întârziat să apară. Dacă artistul pare să trăiască fără griji noul început, fosta iubită a artistului, Dana Scintei, a ales să transmită mesaje cu subînțeles pe rețelele sociale, pe care nu ai cum să nu le interpretezi ca fiind dedicate rapperului. Vezi mai jos ce a postat!

La scurt timp după apariția imaginilor publicate de CANCAN.RO cu Azteca și Yasmin Awad, artistul a pus și mai multe paie pe foc. Rapperul a urcat, la rândul lui, un vlog, pe canalul său de Youtube din a doua zi de festival. În imagini, acesta pare la piscină, iar lângă rapper este și Yasmin care se bronza pe șezlong. Relaxați și fără să se ferească de camera de filmat, artistul și influencerița lasă impresia că nu mai au nimic de ascuns, alimentând și mai mult zvonurile apărute privind relația lor.

Ba mai mult, Azteca ne arată și camera lui de hotel, unde, ce credeți, la intrare, nu apar doar încălțările lui, ci și o pereche de sandale feminine, semn că dormitorul lui a fost împărțit cu o domnișoară ( asta dacă nu cumva are trapperul o slăbiciune pentru încălțările roz cu toc, dar nu e cazul). De asemenea, pe birou este o agendă roz, iar pe pat o haină în aceleași nuanțe. Așadar, dacă Azteca nu a făcut o obsesie pentru această culoare, e clar că în camera sa se afla o domnișoară.

Și pentru că orice acțiune are și o reacție, de data aceasta, fosta nu s-a ferit să îi ofere o replică! Săgețile au fost ațintite asupra artistului, iar noi o să vă explicăm de ce spunem asta!

Dana a reacționat la imaginile apărute cu Azteca și Yasmin

În timp ce Azteca își vedea liniștit de zilele petrecute la mare și de noua prezență feminină din viața lui, fosta iubită nu a rămas indiferentă la imaginile cu noul peisaj sentimental al artistului. Fosta iubită a rapperului a publicat pe Instagram două fotografii în care își pune în valoare tatuajele. Unul dintre ele poartă mesajul „The only way out is through” (Singura cale de ieșire este să treci prin asta), iar în cealaltă poză apare un alt tatuaj, pe care scrie „Expectation” , tăiat cu o linie, semn că a renunțat la așteptări. Coincidență sau nu, postarea a venit exact după ce numele artistului a fost iar pe buzele tututor. Vezi imaginile în Galera foto!

Azteca și Dana Scintei au fost împreună ani de zile, iar vestea a luat prin surprindere comunitatea online. Anunțul separării a fost făcut anul acesta chiar de rapper care a explicat că ruptura a venit în mod natural, după o perioadă în care relația s-a destrămat treptat. După 5 luni de la despărțire, se pare că, artistul a început un nou capitol în viața lui alături de Yasmin, însă trecutul lasă urme, iar Dana încă nu le-a șters.

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