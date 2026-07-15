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Sabina, prima reacție după ce i-a ”zdruncinat” relația lui Cătălin Cazacu: “Am fost în cu totul alt context pe barcă, nicidecum cu el”

De: Delina Filip 15/07/2026 | 17:48
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Sabina, tânăra despre care s-a spus ar fi avut o relație discretă cu celebrul Cătălin Cazacu și nu ar fi reușit să treacă peste, spune adevărul despre ce s-a întâmplat în noaptea în care s-ar fi întâlnit în club, în timp ce prezentatorul era cu actuala iubită, Roxana Șerbănescu. În plus, nu o dată șatena a încercat să-i atragă atenția prezentatorului, ba chiar l-a postat pe story, dând de înțeles că între ei ar fi mai mult decât o prietenie. Și, ca zvonurile să circule și mai tare, Sabina s-a fotografiat pe acceași barcă, în aceeași ipostază cu iubita lui Cazacu. Coincidență sau nu, aflăm de la Sabina. Tânăra afaceristă a vorbit pentru CANCAN.RO despre tot ceea ce se întâmplă între ea și craiul Cazacu, dar a spus și care este starea ei amoroasă acum. 

În ultima perioadă, numele Sabinei Ghisovan și al lui Cătălin Cazacu au fost asociate în urma unor coincidențe ( sau nu) care au tot apărut. Sursele noastre vă dezvăluiau că cei doi au dat nas în nas într-un club de la litoral, acolo unde prezentatorul era cu iubita actuală, dar nu i-a rămas indiferent Sabinei. Deși a „tratat-o cu spatele”, s-a spus că șatena ar fi mers la el și l-ar fi ciupit de posterior pentru a-i atrage atenția (vezi aici). Sabina vine acum și explică ce s-a întâmplat în seara cu pricina, dar și ce relație este între ei.

Sabina spune totul după ce ea, Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu ar fi fost în același club: „Nu era cazul să-l abordez”

Sabina vine cu o versiune diferită a poveștii și neagă că între ea și Cătălin ar fi existat o relație amoroasă. Ea susține că îl cunoaște de mult timp pe motociclist, însă ar fi doar prieteni. În plus, aceasta a punctat că întâlnirile lor frecvente se datorează exclusiv cercului lor de cunoștințe comune, doar că indiciile duc în cu totul altă parte.

„Eu cu Cătălin nu am nimic, ne știm de mult timp, atât. Eu am fost la Loft, el a fost la Nuba, nu am fost împreună. Noi suntem prieteni, cunoștințe. S-a întâmplat să ne întâlnim la petreceri pentru că avem prieteni comuni, dar acum noi nu ne-am intersectat. Ar fi fost culmea să fie el cu Roxana și eu să mă duc să-l ciupesc de fund! Nu e cazul să mă duc eu să-l abordez, mai ales în situația în care era cu ea”, a spus Sabina pentru CANCAN.RO.

Sabina Ghisovan spune ce s-a întâmplat în noaptea în care atât ea, cât și Cazacu și Roxana s-au aflat pe litoral
Sabina Ghisovan spune ce s-a întâmplat în noaptea în care atât ea, cât și Cazacu și Roxana s-au aflat pe litoral

Deși e clar ca lumina zilei că între ei ar fi mai mult decât o simplă prietenie, șatena nu vrea să recunoască nimic. Iar despre fotografiile pe care le-a făcut pe aceeași barcă și în aceleași ipostaze ca Roxana ( actuala lui), ar fi doar o coincidență, nu?! 🤭

„Eu am fost în cu totul alt context pe barcă, nicidecum cu el. Nu e singurul skipper de pe barcă, mai sunt și alții, nu am fost pe aceeași barcă”, a spus Sabina pentru CANCAN.RO.

Roxana Șerbănescu și Sabina Ghisovan au postat poze de pe barca lui Cătălin Cazacu
Roxana Șerbănescu și Sabina Ghisovan au postat poze de pe barca lui Cătălin Cazacu

Cu toate că în ultimele luni gesturile și aparițiile șatenei au fost interpretate de mulți ca semne că între ea și Cătălin Cazacu ar exista mai mult decât o prietenie, Sabina respinge categoric această variantă. Faptul că a publicat imagini cu el pe story și că au apărut împreună în diferite contexte, ar fi datorate faptului că sunt doar amici, foarte buni amici.

„Eu nu pot să spun dacă e atrăgător sau nu pentru că îl văd ca și prieten. Nu am ce să spun de poza respectivă ( n.r. cea în care l-a postat)”, a spus ea.

Bine, bine, dar filmările publicate de Sabina în care îl mângâie pe păr pe Cazacu în timp ce el stă la cel mai „călduț” loc, dovedesc tot prietenia lor foooarte strânsă. Sau poate doar voia să îi aline gândurile care duceau în altă parte?! Cine știe.

Sabina îl mângâie pe cap pe
Sabina îl mângâie pe cap pe „amicul” ei Cătălin Cazacu

Unde mai punem că Sabina îi poartă cu mândrie hainele motociclistului, lucru pe care îl fac cu amicii, nu?! Sau, din moment ce el a stat la locul călduț, a decis să îi întoarcă favoarea?!

Sabina purtând hanoracul lui Cazacu
Sabina purtând hanoracul lui Cazacu

Bun, ne-am lămurit în privința lui Cazacu, așa că vrem să aflăm cum stă Sabina la capitolul viață sentimentală. Șatena arată foarte bine, este femeie de afaceri, așa că suntem convinși că are mulți admiratori. Sabina Ghisovan ne-a mărturisit că a încheiat o relație de opt ani, iar acum prioritatea sa este cariera. Cu toate acestea, ne-a dezvăluit că este în perioada de cunoaștere cu cineva care ar putea să-i schimbe statutul: din femeie singură, în parteneră de viață.

„În momentul de față nu sunt o femeie singură, sunt în cunoaștere cu cineva. Eu cel mai mult apreciez în ziua de azi respectul și cam lipsește în ziua de azi unui bărbat această calitate. Eu caut respect, asumare și prezența omului în viața mea. Acestea sunt lucrurile pe care le apreciez eu la un bărbat pentru că nu mai sunt la 20 de ani, am 37 de ani, sunt trecută prin anumite situații. Am fost într-o relație de opt ani care s-a terminat acum 2 ani. Nu am fost căsătorită niciodată, iar momentan nu este pe lista mea de priorități. Momentan mă concentrez mult pe carieră, pe educația mea, pe imaginea mea, pe tot ce vreau să construiesc. Eu sunt implicată în mai multe proiecte, nu sunt doar cu salonul, sunt implicată în afaceri imobiliare, am o pensiune în Bucovina, încerc să îmi văd de carieră. Eu de un an am ieșit de maxim șase ori în club, sunt concentrată pe cu totul altceva.”, a mai spus Sabina pentru CANCAN.RO.

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