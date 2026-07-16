Actrița Maggie Grace și soțul ei au divorțat! Cei doi și-au spus adio după 7 ani de căsnicie

Actrița Maggie Grace, cunoscută pentru rolurile din serialul „Lost” și franciza „Taken”, a divorțat de soțul său, antreprenorul Brent Bushnell, după șapte ani de căsnicie. Despărțirea a rămas necunoscută publicului o perioadă îndelungată, iar detaliile au ieșit la iveală abia după finalizarea procedurilor legale.

Documentele depuse în instanță arată că Maggie Grace a solicitat desfacerea căsătoriei în luna mai 2025, în statul Washington, motivând că relația nu mai putea fi salvată. Deși actele au fost depuse în 2025, cei doi locuiau separat încă din octombrie 2024, moment considerat data oficială a separării.

De ce au divorțat cei doi

Divorțul a fost încheiat fără dispute majore, deoarece foștii parteneri stabiliseră din timp principalele aspecte legate de împărțirea bunurilor și de creșterea copiilor. Maggie Grace și Brent Bushnell au împreună doi copii, iar instanța a aprobat un program de custodie care le permite ambilor părinți să fie implicați în viața acestora. Vacanțele și timpul petrecut cu cei mici vor fi împărțite între cei doi, conform înțelegerii stabilite.

Totodată, actrița a cerut să revină la numele său de fată, Margaret Grace Ives, solicitare care a fost aprobată odată cu finalizarea divorțului. Niciunul dintre foștii soți nu a cerut pensie alimentară pentru fostul partener, iar existența unui contract prenupțial semnat înaintea căsătoriei a contribuit la desfășurarea rapidă a procesului.

Maggie Grace și Brent Bushnell s-au logodit la începutul anului 2017 și s-au căsătorit câteva luni mai târziu, în cadrul unei ceremonii restrânse organizate în California. Înainte de această relație, actrița a fost logodită cu regizorul Matthew Cooke, însă cei doi și-au încheiat povestea de dragoste înainte de a ajunge în fața altarului.

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