Acasă » Exclusiv » Cătălin Cazacu i-a spus adio Roxanei! Sportivul a dat iama în cluburile de pe litoral și a pornit „radarul de burlac”

Cătălin Cazacu i-a spus adio Roxanei! Sportivul a dat iama în cluburile de pe litoral și a pornit „radarul de burlac”

De: roxana tudorescu 22/06/2026 | 15:40
Cătălin Cazacu i-a spus adio Roxanei! Sportivul a dat iama în cluburile de pe litoral și a pornit radarul de burlac
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

S-a rupt lanțul de iubire! Cătălin Cazacu și a lui iubită, Roxana Șerbănescu și-au spus adio! Cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram, un detaliu care a stârnit imediat suspiciuni, iar sursele noastre au confirmat că legătura dintre ei e de domeniul trecutului. Mai mult, motociclistul a fost surprins de CANCAN.RO (aproape) singur, la Nuba, pe litoral, distrându-se până târziu în noapte, fără partenera sa alături. A revenit la vechile obiceiuri, care l-au consacrat. A filat toate domnișoarele și chiar și-a pus la bătaie abilitățile de cuceritor. Doar că lucrurile nu pot merge ca pe roate atunci când fiul e cu ochii pe tine. De ce spunem asta? Citiți în rândurile de mai jos! 

Surprins fără iubita sa, însă nu chiar singur, fostul prezentator și-a făcut apariția la Nuba Mamaia alături de fiul său, Andrei. Relaxat și pus pe distracție, Cazacu a părut că încearcă să-i arate băiatului său atmosfera din lumea mondenă, ca o adevărată lecție de socializare. Am putea spune chiar că a început deja să-l inițieze în tainele distracției și ale ieșirilor de noapte. Deși cel mic mai are în jur de doi ani până la majorat, niciodată nu este prea devreme pentru a învăța lecții de viață de la cei mai buni, mai ales atunci când profesorul este chiar tatăl tău.

Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu s-au despărțit

Formau un cuplu de aproape doi ani, iar povestea lor chiar promitea. Dacă în prima parte a relației lor, Cazacu și Roxana, au preferat discreția, ulterior nu s-au ferit să se afișeze împreună, aparițiile lor devenind tot mai dese. Sportivul a surprins la un moment dat și cu mesaje siropoase în mediul online, unde declara că „poți avea zece camere într-un palat, dar dacă nu ai o femeie bună care să te aștepte cu lumina aprinsă, ești doar paznic la muzeu.” Într-un interviu acordat în trecut pentru CANCAN, Cătălin Cazacu a fost întrebat dacă ia în calcul căsătoria. Răspunsul său a fost unul plin de umor, dar a lăsat loc de interpretări. Motociclistul a admis că nu exclude ideea, mai ales având în vedere vârsta la care a ajuns, și a precizat că, atunci când va lua o decizie, o va face publică.

S-a rupt lanțul de iubire între Cătălin Cazacu și Roxana
Cazacu și Roxana și-au dat unfollow

Se pare că toate astea au fost date uitării în acest weekend. Cazacu s-a distrat de minune pe litoral. A fost surprins într-o stare de voie bună, dansând și socializând foarte mult. Sursele CANCAN.RO spun că parcursul serii nu a ezitat să flirteze cu domnișoarele prezente sau să facă complimente. A părut complet relaxat și pus pe distracție.

Cazacu a ieșit l-a agățat cu fiul său
Cătălin Cazacu l-a „scos” în lumea bună, pe fiul său, Andrei

Andrei, fiul său, nu s-a dezlipit de Cătălin, cei doi fiind de nedespărțit. Distracția a fost în toi și pentru tânăr, care a părut să se integreze perfect în atmosfera din club. Având în vedere buna dispoziție a lui Cazacu, am spune că sportivul mai avea resurse pentru distracție și mai mult. Totuși, prezența fiului său pare să-l fi făcut să păstreze o anumită măsură de reținere în privința domnișoarelor dornice să-l cunoască mai bine.

NU RATA: Când se va deschide restaurantul lui Cazacu și Scărlătescu. Domnișoarele așteaptă cu nerăbdare

CITEȘTE ȘI: Cătălin Cazacu dezvăluie secretul unui flirt corect: „Orice aventură începe cu o privire”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda i-au făcut „marcaj strâns” lui Mahmut Orhan. Fetele vesele nu s-au dezlipit o clipă de cel mai viral DJ
Exclusiv
Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda i-au făcut „marcaj…
Larisa Iordache a trecut prin momente de panică. Ce i s-a întâmplat campioanei după ce a născut: „M-am speriat foarte tare”
Exclusiv
Larisa Iordache a trecut prin momente de panică. Ce i s-a întâmplat campioanei după ce a născut: „M-am…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
Gandul.ro
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Adevarul
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Lili Sandu, fosta iubită a lui Bogdan Stelea, arată fabulos la 47 de ani în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Lili Sandu, fosta iubită a lui Bogdan Stelea, arată fabulos la 47 de ani...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Theo Rose și Anghel Damian au plecat cu copilul în Grecia! Aceștia au fost plimbați cu mașina VIP pe aeroport! Primele imagini cu familia reunită
Click.ro
Theo Rose și Anghel Damian au plecat cu copilul în Grecia! Aceștia au fost plimbați...
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
Gandul.ro
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda ...
Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda i-au făcut „marcaj strâns” lui Mahmut Orhan. Fetele vesele nu s-au dezlipit o clipă de cel mai viral DJ
Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață
Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață
Greșeala banală care poate complica un control rutier. Ce să nu spui când ești oprit
Greșeala banală care poate complica un control rutier. Ce să nu spui când ești oprit
Mesajul lui Radu Vâlcan pentru Răzvan Fodor, în ziua în care artistul a împlinit 51 de ani
Mesajul lui Radu Vâlcan pentru Răzvan Fodor, în ziua în care artistul a împlinit 51 de ani
Incident neplăcut pentru Andreea Bănică. Artista susține că a fost lovită în aeroport
Incident neplăcut pentru Andreea Bănică. Artista susține că a fost lovită în aeroport
Vezi toate știrile