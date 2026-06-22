Cătălin Cazacu i-a spus adio Roxanei! Sportivul a dat iama în cluburile de pe litoral și a pornit „radarul de burlac”

S-a rupt lanțul de iubire! Cătălin Cazacu și a lui iubită, Roxana Șerbănescu și-au spus adio! Cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram, un detaliu care a stârnit imediat suspiciuni, iar sursele noastre au confirmat că legătura dintre ei e de domeniul trecutului. Mai mult, motociclistul a fost surprins de CANCAN.RO (aproape) singur, la Nuba, pe litoral, distrându-se până târziu în noapte, fără partenera sa alături. A revenit la vechile obiceiuri, care l-au consacrat. A filat toate domnișoarele și chiar și-a pus la bătaie abilitățile de cuceritor. Doar că lucrurile nu pot merge ca pe roate atunci când fiul e cu ochii pe tine. De ce spunem asta? Citiți în rândurile de mai jos!
Surprins fără iubita sa, însă nu chiar singur, fostul prezentator și-a făcut apariția la Nuba Mamaia alături de fiul său, Andrei. Relaxat și pus pe distracție, Cazacu a părut că încearcă să-i arate băiatului său atmosfera din lumea mondenă, ca o adevărată lecție de socializare. Am putea spune chiar că a început deja să-l inițieze în tainele distracției și ale ieșirilor de noapte. Deși cel mic mai are în jur de doi ani până la majorat, niciodată nu este prea devreme pentru a învăța lecții de viață de la cei mai buni, mai ales atunci când profesorul este chiar tatăl tău.
Formau un cuplu de aproape doi ani, iar povestea lor chiar promitea. Dacă în prima parte a relației lor, Cazacu și Roxana, au preferat discreția, ulterior nu s-au ferit să se afișeze împreună, aparițiile lor devenind tot mai dese. Sportivul a surprins la un moment dat și cu mesaje siropoase în mediul online, unde declara că „poți avea zece camere într-un palat, dar dacă nu ai o femeie bună care să te aștepte cu lumina aprinsă, ești doar paznic la muzeu.” Într-un interviu acordat în trecut pentru CANCAN, Cătălin Cazacu a fost întrebat dacă ia în calcul căsătoria. Răspunsul său a fost unul plin de umor, dar a lăsat loc de interpretări. Motociclistul a admis că nu exclude ideea, mai ales având în vedere vârsta la care a ajuns, și a precizat că, atunci când va lua o decizie, o va face publică.
Se pare că toate astea au fost date uitării în acest weekend. Cazacu s-a distrat de minune pe litoral. A fost surprins într-o stare de voie bună, dansând și socializând foarte mult. Sursele CANCAN.RO spun că parcursul serii nu a ezitat să flirteze cu domnișoarele prezente sau să facă complimente. A părut complet relaxat și pus pe distracție.
Andrei, fiul său, nu s-a dezlipit de Cătălin, cei doi fiind de nedespărțit. Distracția a fost în toi și pentru tânăr, care a părut să se integreze perfect în atmosfera din club. Având în vedere buna dispoziție a lui Cazacu, am spune că sportivul mai avea resurse pentru distracție și mai mult. Totuși, prezența fiului său pare să-l fi făcut să păstreze o anumită măsură de reținere în privința domnișoarelor dornice să-l cunoască mai bine.
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