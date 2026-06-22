Cătălin Cazacu i-a spus adio Roxanei! Sportivul a dat iama în cluburile de pe litoral și a pornit „radarul de burlac”

S-a rupt lanțul de iubire! Cătălin Cazacu și a lui iubită, Roxana Șerbănescu și-au spus adio! Cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram, un detaliu care a stârnit imediat suspiciuni, iar sursele noastre au confirmat că legătura dintre ei e de domeniul trecutului. Mai mult, motociclistul a fost surprins de CANCAN.RO (aproape) singur, la Nuba, pe litoral, distrându-se până târziu în noapte, fără partenera sa alături. A revenit la vechile obiceiuri, care l-au consacrat. A filat toate domnișoarele și chiar și-a pus la bătaie abilitățile de cuceritor. Doar că lucrurile nu pot merge ca pe roate atunci când fiul e cu ochii pe tine. De ce spunem asta? Citiți în rândurile de mai jos!

Surprins fără iubita sa, însă nu chiar singur, fostul prezentator și-a făcut apariția la Nuba Mamaia alături de fiul său, Andrei. Relaxat și pus pe distracție, Cazacu a părut că încearcă să-i arate băiatului său atmosfera din lumea mondenă, ca o adevărată lecție de socializare. Am putea spune chiar că a început deja să-l inițieze în tainele distracției și ale ieșirilor de noapte. Deși cel mic mai are în jur de doi ani până la majorat, niciodată nu este prea devreme pentru a învăța lecții de viață de la cei mai buni, mai ales atunci când profesorul este chiar tatăl tău.

Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu s-au despărțit

Formau un cuplu de aproape doi ani, iar povestea lor chiar promitea. Dacă în prima parte a relației lor, Cazacu și Roxana, au preferat discreția, ulterior nu s-au ferit să se afișeze împreună, aparițiile lor devenind tot mai dese. Sportivul a surprins la un moment dat și cu mesaje siropoase în mediul online, unde declara că „poți avea zece camere într-un palat, dar dacă nu ai o femeie bună care să te aștepte cu lumina aprinsă, ești doar paznic la muzeu.” Într-un interviu acordat în trecut pentru CANCAN, Cătălin Cazacu a fost întrebat dacă ia în calcul căsătoria. Răspunsul său a fost unul plin de umor, dar a lăsat loc de interpretări. Motociclistul a admis că nu exclude ideea, mai ales având în vedere vârsta la care a ajuns, și a precizat că, atunci când va lua o decizie, o va face publică.

Se pare că toate astea au fost date uitării în acest weekend. Cazacu s-a distrat de minune pe litoral. A fost surprins într-o stare de voie bună, dansând și socializând foarte mult. Sursele CANCAN.RO spun că parcursul serii nu a ezitat să flirteze cu domnișoarele prezente sau să facă complimente. A părut complet relaxat și pus pe distracție.

Andrei, fiul său, nu s-a dezlipit de Cătălin, cei doi fiind de nedespărțit. Distracția a fost în toi și pentru tânăr, care a părut să se integreze perfect în atmosfera din club. Având în vedere buna dispoziție a lui Cazacu, am spune că sportivul mai avea resurse pentru distracție și mai mult. Totuși, prezența fiului său pare să-l fi făcut să păstreze o anumită măsură de reținere în privința domnișoarelor dornice să-l cunoască mai bine.

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