Când se va deschide restaurantul lui Cazacu și Scărlătescu. Domnișoarele așteaptă cu nerăbdare

Fostul prezentator Cătălin Cazacu (42 de ani) nu pare deloc afectat că nu mai este în lumina reflectoarelor și că admiratoarele nu mai suspină după el ca pe vremea în care era zilnic la televizor. Recent, acesta a decis să își deschidă o afacere cu cheful Cătălin Scărlătescu (53 de ani). Cei doi vor să dea lovitura în Zanzibar!

Fostul campion la motociclism și faimosul bucătar vor să își deschidă un restaurant de lux pe insulă. Se pare că cei doi s-au mișcat repede și că au mare încredere în acest proiect. S-ar putea ca afacerea să fie chiar profitabilă, doar este făcută de unii dintre cei mai râvniți burlaci din România.

Cazacu și Scărlătescu, la un pas să dea lovitura

Cazacu a spus că inaugurarea restaurantului ar putea avea loc chiar în această toamnă. El a povestit că este încântat să colaboreze cu Scărlătescu și că ideea i-a venit natural. Fostul campion a renunțat și la apartamentul în care locuia pentru această afacere. Asta nu este tot! Cei doi parteneri au pregătit și camere de cazare pentru doritori.

„Lucrăm împreună. S-a nimerit, nu a fost o chestie gândită dinainte. Eu aveam deja spațiul de ceva timp și mi se potrivește. Sperăm să deschidem în octombrie, iar inaugurarea să fie în noiembrie. Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam”, a spus Cazacu.

Va fi identic cu restaurantul lui Scărlătescu din Capitală

Fostul prezentator de la Antena Stars consideră că afacerea va avea mare succes datorită experienței lui cu oamenii și talentului lui Scărlătescu în bucătărie. El a spus că restaurantul va fi exact ca cel pe care Scărlătescu în avea în Capitală și că de distracție se va ocupa un celebru DJ.

„El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele. Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România. Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante”, a spus acesta.

S-ar putea ca fostul prezentator să aibă dreptate! Zanzibar e foarte frecventat de români, Cazacu și Scărlătescu au mulți fani care abia așteaptă să-i cunoască și multe domnișoare care sunt gata să le facă ochi dulci, inclusiv departe de casă.

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