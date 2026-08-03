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Acuzații grave la Spitalul Focșani! Un tată susține că a fost dat afară cu forța

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 19:40
Acuzații grave la Spitalul Focșani! Un tată susține că a fost dat afară cu forța
Acuzații grave la Spitalul Focșani/ sursa foto: social media
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Scene dramatice la Spitalul din Focșani. Tatăl unui copil care se afla internat a fost scos cu forța din unitatea spitalicească de o asistentă medicală. Episodul a fost filmat, iar mai multe persoane s-au plâns de atitudinea personalului instituției.

Un caz șocant a făcut înconjurul internetului, după ce un filmuleț a scos la suprafață detalii ireale. Tatăl unui copil bolnav, internat la Spitalul Focșani, ar fi fost scos cu forța de o asistentă medicală. Scenele s-au petrecut în fața pacienților aflați în unitate. De asemenea, alte persoane s-au plâns de comportamentul personalului instituției. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Acuzații grave la Spitalul Focșani

Videoclipul care a circulat în mediul online arată cum bărbatul face schimb de replici cu una dintre asistentele spitalului. Se poate observa cum femeia este enervată de acesta și îl îndeamnă să iasă din încăpere și să stea în sala de așteptare. Bărbatul a continuat să îi explice că este tatăl unui copil bolnav, internat în unitatea spitalicească și nu poate sta în sala de așteptare.

Pentru că acesta nu voia să iasă, asistenta s-a apropiat de el și i-a spus din nou să plece. În plus, ea a precizat că bărbatul a avut o atitudine nepotrivită, pe care ar trebui să o aibă doar la el acasă. Toată scena s-a petrecut în fața celorlalți pacienți.

Oamenii s-au plâns de atitudinea personalului instituției

Internauții care au văzut videoclipul au reacționat imediat. Unii dintre ei au subliniat că nu este singurul caz în care personalul instituției are un comportament nepotrivit. Aceștia spun că s-au confruntat cu probleme similare fie din postura de pacienți, fie de însoțitori.

”Este problemă mare cu cadrele medicale la UPU Focșani… suntem vai de noi pacienții… sunt interesați doar de veniturile lor, pacienții sunt pe cont propriu”/ ”Așa este în Focșani la spitalul mare. Doamne ferește să ajungi acolo. Am mai vazut câteva spitale prin țară, dar așa ceva… ca în Focșani la spitalul mare nu este”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții în mediul online.

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