Se oprește curentul în București și împrejurimi! Străzile vizate în perioada 3–9 august

Locuitorii din mai multe zone ale Bucureștiului, dar și din județele Ilfov și Giurgiu, trebuie să se pregătească pentru întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în perioada 3-9 august 2026. Distribuitorul de energie a anunțat că aceste opriri sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de mentenanță, modernizare și reparații la rețeaua de distribuție, cu scopul de a îmbunătăți siguranța și calitatea serviciului.

Compania precizează că intervențiile au fost planificate din timp și vor presupune întreruperea temporară a curentului electric în intervalele stabilite. Reprezentanții distribuitorului îi sfătuiesc pe consumatori să își organizeze activitățile în funcție de programul lucrărilor.

Mai multe zone din București vor fi afectate

În București, întreruperile sunt programate, în general, între orele 09:00 și 17:00. Pe 4 august vor fi afectate mai multe străzi din Sectorul 1, inclusiv strada Virgiliu și zona cuprinsă între străzile Știrbei Vodă, Cotiturii și Lipova, dar și străzile Difuzorului, Dobrogei și Dimitrie Gusti. Două zile mai târziu, pe 6 august, lucrările se mută în Sectorul 3, unde alimentarea va fi oprită pe Drumul Gura Făgetului, strada Brățării, Drumul Gura Siriului și Drumul Gura Putnei.

Și în județul Ilfov sunt programate numeroase intervenții. Pe 3 august vor avea loc întreruperi în Copăceni, comuna 1 Decembrie și Buftea. În 4 august sunt vizate localitățile Tunari, Dragomirești-Vale, Pantelimon, Măgurele și Jilava, iar pe 5 august lucrările vor continua în Otopeni, pe strada Mesteacănului.

În județul Giurgiu, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe 3 și 4 august în localitatea Cucuruzu, iar pe 5 august sunt programate lucrări în Palanca și Stoenești.

Distribuitorul subliniază că aceste intervenții sunt esențiale pentru modernizarea infrastructurii și reducerea riscului de avarii, astfel încât rețeaua să funcționeze în condiții mai bune pe termen lung.

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