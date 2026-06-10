Check in | Cât am plătit pentru o masă la un restaurant georgian în Yerevan, Armenia. Prețurile nu au fost așa cum mă așteptam

Odată ce am ajuns în Armenia, mi-am dorit foarte mult să încerc mâncarea specifică regiunii Caucazului, despre care auzisem atât de multe. Încă din prima zi am ales să mănânc la un restaurant georgian, însă am fost surprinsă să descopăr că prețurile nu au fost deloc așa cum mă așteptam.

După câteva ore de străbătut capitala Armeniei, unde am urcat și coborât sute de scări, am căutat un restaurant unde să iau masa. Se făcuse seara și căutam ceva tradițional, nu neapărat armenesc, dar măcar să fie din zona Caucazului. Mă informasem cu privire la mâncărurile tradiționale și eram curioasă să le încerc, căci din fotografii arătau extrem de bine.

Am intrat într-un restaurant cu specific georgian, m-am așezat la o masă pe terasa încălzită și am așteptat să vină meniul. Norocul meu a fost că era tradus și în limba engleză, pe lângă limbile oficială și rusa. Însă, tot am căutat anumite preparate ca să văd cum arată și ce ingrediente au. Locația era una elegantă, frumos decorată. Sub fiecare masă se afla câte un covor cu motive tradiționale.

Cât am plătit pentru o masă la un restaurant georgian

Am optat pentru o porție de Khinkali, găluște mari din aluat, fierte și umplute cu diverse ingrediente precum carne, brânza sau legume. Eu am optat pentru cele cu carne și nu regret deloc decizia. Ele se mănâncă cu mâna, iar „cotorul” se lasă deoparte. Ca și băutură am luat un compot de vișine care a venit într-o carafă de un litru, ceea ce m-a surprins. Pentru desert am ales o felie de tort Medovik, care a fost delicios, având ca ingrediente principale miere și smântănă sau lapte condensat. Acesta nu este originar georgian, însă este specific zonei, în țările fostei Uniuni Sovietice. Deși ar părea o cantitate mică de mâncare, abia m-am putut ridica de la masă.

La final, nota de plată a fost adusă într-o matrioșkă decorativă, pictată cu imaginea unui bucătar îmbrăcat în haine tradițional, fiind un detaliu care mi-a atras atenția. Un lucru aici de menționat este că bonul era în limba armeană, astfel că Google Translate a devenit prietenul meu în acel moment pentru a verifica prețurile.

Pentru acestea am plătit 6,820 de dinari, echivalentul a 84 de lei. Astfel: porția de Khinkali formată din cinci găluște cu carne – 2,200 de dinari armenești (27 de lei), prăjitura a costat 2,500 dinari armenești (30 de lei) iar pentru compotul de vișine 1,500 dinari armenești (18.5 lei).La acestea s-a adăugat o taxă de 10% pentru servicii, care era deja inclusă pe bon în valoare de 620 de dinari (7,70 lei).

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