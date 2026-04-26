Prințul Harry, mesaj neașteptat: ce spune despre rolul său în Familia Regală. Palatul Buckingham, nici o reacție

Declarațiile recente ale Prințul Harry, făcute în timpul unei vizite surpriză în Ucraina, au reaprins dezbaterea privind rolul său în cadrul Familiei Regale, după retragerea oficială din îndatoririle regale.

Declarația care a stârnit controverse

Prințul Harry a spus că va fi întotdeauna membru al Familiei Regale într-un interviu, afirmație care a ridicat mari semne de întrebare.

În timpul unei vizite private de două zile în Ucraina, Ducele de Sussex a declarat pentru ITV News că va fi mereu membru al familiei și că face munca pentru care s-a „născut”.

Totuși, declarația a venit în contextul unei călătorii private, nu oficiale, deși evenimentul a avut multe dintre caracteristicile unui tip de vizită pe care Harry s-ar fi așteptat să o facă în perioada în care era membru activ al Familiei Regale. Acest lucru a nelămurit publicul.

Retragerea din rolul regal

Deși nu există nicio îndoială că Harry rămâne parte a familiei, în sensul că este fiul actualului monarh și fratele viitorului rege, el s-a retras în mod clar din rolul de membru activ al Familiei Regale, împreună cu soția sa, Meghan.

În 2020, cei doi au anunțat că vor să își construiască o nouă viață ca membri „pe jumătate în interior, pe jumătate în afară” ai familiei regale. Au spus că vor să continue să reprezinte Monarhia la unele evenimente, dar și să își dezvolte propriile afaceri. Acest lucru a fost respins categoric atunci de Regina Elisabeta a II-a.

Harry și Meghan nu mai au dreptul să folosească titlul HRH (Înălțimea Sa Regală) și nu mai desfășoară angajamente regale de niciun fel. În ultimii cinci ani, au dezvoltat afaceri, inclusiv gama As Ever a Ducesei de Sussex, și au realizat programe TV despre viața lor, mai degrabă lipsite de succes.

Declarații care ridică noi întrebări

Totuși, acțiunile recente și interviul lui Harry au ridicat noi întrebări.

Afirmația ducelui că rămâne parte a Familiei Regale a fost interpretată de unii ca mergând dincolo de simplul fapt că este înrudit cu Regele Charles al III-lea. Unii au interpretat-o ca pe o susținere că activitățile sale actuale fac parte din structura regală.

Controversa a fost amplificată de o vizită recentă făcută de Harry și Meghan în Australia. Călătoria, efectuată practic de doi cetățeni privați, a inclus vizite la un spital de copii și întâlniri cu persoane afectate de atacul de la Bondi Beach.

Totuși, au existat și elemente cu tentă comercială, precum lansarea de către Ducesa de Sussex a unui link online pentru achiziționarea hainelor purtate în timpul vizitei. Pentru unii, acest lucru a fost văzut ca o încercare de a profita de legăturile regale și ca o contradicție cu „Sandringham Summit”, care a respins modelul „pe jumătate în interior, pe jumătate în afară”.

Statutul actual: cetățeni privați, dar celebri

Interviul recent și vizitele nu reprezintă cu adevărat un model „pe jumătate în interior, pe jumătate în afară”, deoarece Harry și Meghan nu sunt membri activi ai familiei regale. Indiferent de aparențe, ei rămân cetățeni privați, familia regală nedând semne de reprimire a lor.

În timpul vizitei în Ucraina, Harry a cerut Statelor Unite să își crească sprijinul pentru țară, declarații care l-au determinat pe fostul președinte Donald Trump să intervină cu replici tăioase.

Ducele de Sussex este conștient că Regele Charles al III-lea urmează să efectueze o vizită de stat crucială în SUA. Declarațiile sale au creat o situație care nu a fost autorizată de Familia Regală și nici comunicată în prealabil.

Aici devin controversate afirmațiile lui Harry: el ar putea fi perceput ca acționând în numele instituției fără ca aceasta să știe ce, unde sau cum face acest lucru. Iar nicio instituție, mai ales cea regală, nu poate tolera acest lucru.

Problema modelului „half in, half out”

Problema acestui model, așa cum a fost propus, este că a fost întotdeauna în termenii lui Harry și Meghan. Nu a existat niciodată un echilibru clar privind responsabilitățile lor.

Sprijinul lor pentru Familia Regală a fost mereu în zona beneficiilor pentru „echipa Sussex”, nu pentru instituție în ansamblu. Iar acest lucru rămâne o problemă și astăzi.

Da, Harry va fi întotdeauna fiul lui Charles al III-lea și fratele viitorului rege William. Însă conceptul Familiei Regale este mult mai amplu decât simplele legături de rudenie. Harry știe, la fel ca oricine, că acest lucru implică un rol într-o instituție.

Iar modelul pe care îl propune pentru acest rol pare să fie în continuare concentrat exclusiv pe propriile sale planuri. Nu este de mirare că Palatul Buckingham a refuzat să comenteze pe marginea subiectului.

