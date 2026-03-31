Dr. Mihai Craiu: „Copiii au nevoie de bacterii”. Ce înseamnă, de fapt, excesul de dezinfectare

Într-o perioadă în care igiena este asociată tot mai des cu dezinfectarea agresivă, medicii atrag atenția că organismul, mai ales la copii, are nevoie de un echilibru natural al bacteriilor. În cavitatea orală, acest echilibru este esențial pentru sănătate.

Medicul pediatru Mihai Craiu explică clar de ce excesul de produse antibacteriene nu este întotdeauna benefic, mai ales în cazul celor mici:

„Excesul de dezinfectare și eventual de soluții antibacteriene, de apă de gură, de mai nu știu ce, dacă ne uităm în simpla pastă de dinți, dacă observăm, există unele dedicate copiilor, care sunt mult mai puțin mentolate și dezinfectante și așa și decât ale noastre, ale adulților. Deci copiii au nevoie de o serie întreagă de germeni ca să mențină un echilibru și o diversitate ecologică în cavitatea orală superioară.”

Declarația vine într-un context în care tot mai multe produse de igienă orală promit eliminarea completă a bacteriilor, fără a face distincția între cele benefice și cele dăunătoare.

Dr. Mihai Craiu, despre igiena orală

În realitate, cavitatea orală funcționează ca un ecosistem complex. Aici trăiesc sute de specii de bacterii care interacționează între ele și contribuie la menținerea sănătății.

Acest ansamblu, numit microbiom oral, are rol în prevenirea inflamațiilor, în protejarea gingiilor și în menținerea unui echilibru biologic stabil. Eliminarea completă a bacteriilor nu este obiectivul, ci păstrarea diversității și a proporțiilor corecte între ele.

Ce se întâmplă când folosim prea mult „antibacterian”

Produsele antiseptice, precum apa de gură sau formulele foarte puternice de igienă orală, acționează asupra întregii flore bacteriene. În lipsa unei selecții, sunt eliminate atât bacteriile dăunătoare, cât și cele benefice.

Utilizarea frecventă poate modifica microbiomul oral și poate duce la dezechilibre. Literatura medicală descrie acest fenomen ca o perturbare a ecosistemului bacterian, care poate influența sănătatea orală pe termen lung.

De ce produsele pentru copii sunt diferite

Afirmația medicului este susținută și de modul în care sunt formulate produsele pentru copii. Pastele de dinți dedicate celor mici sunt, în general, mai puțin mentolate și mai puțin agresive din punct de vedere antibacterian.

Această diferență nu este întâmplătoare. Microbiomul oral al copiilor este în dezvoltare, iar menținerea diversității bacteriene este importantă pentru echilibrul natural al cavității orale.

Tendința actuală: igienă fără distrugerea echilibrului

În ultimii ani, în domeniul stomatologic apare tot mai frecvent ideea de produse care nu urmăresc eliminarea completă a bacteriilor, ci menținerea unui echilibru sănătos.

Aceste formule sunt concepute pentru a proteja microbiomul, nu pentru a-l distruge, reflectând o schimbare de perspectivă asupra igienei orale.

Între curățare și exces

Declarația doctorului Mihai Craiu pune în lumină o realitate mai puțin discutată: igiena nu înseamnă sterilizare totală. În special la copii, echilibrul bacterian are un rol esențial.

În locul unei abordări bazate exclusiv pe eliminare, tot mai multe informații indică importanța păstrării acestui echilibru invizibil, dar fundamental pentru sănătate.

