„Numărul magic 7” explicat de Mihai Craiu: secretul refacerii după antibiotice

De: Paul Hangerli 22/03/2026 | 05:40
7 sfaturi despre probiotice cu Mihai Craiu, sursa-colaj CANCAN.RO

„Numărul magic 7” este o recomandare frecvent întâlnită în practica medicală atunci când vine vorba despre refacerea organismului după antibiotice. Medicul pediatru Mihai Craiu explică de ce probioticele trebuie administrate corect, de la momentul începerii până la durata tratamentului, pentru a reduce riscul efectelor adverse și a ajuta microbiomul să revină la echilibru.

De unde vine „numărul magic 7”

„Cel puțin 7 zile după încheierea unei cure de antibiotice se administrează probiotice.”

Această recomandare nu este întâmplătoare. În majoritatea studiilor clinice, perioada de minimum 7 zile după antibiotic apare ca interval necesar pentru refacerea florei intestinale. Microbiomul este afectat direct de antibiotice, iar revenirea la echilibru nu se produce imediat după terminarea tratamentului.

De fapt, cercetările arată că riscul de diaree asociată antibioticelor rămâne crescut chiar și după oprirea acestora, motiv pentru care probioticele trebuie continuate. În multe ghiduri, intervalul recomandat este chiar mai lung, de 7 până la 14 zile, însă pragul de 7 zile este considerat minimul eficient.

Când trebuie începute probioticele

„Ideal ar fi ca administrarea de probiotice să înceapă cât mai repede, de preferat în primele 24 de ore de la începerea terapiei cu antibiotice.”

Momentul începerii tratamentului cu probiotice este esențial. Studiile arată că administrarea lor încă din primele 24–48 de ore reduce semnificativ riscul de dezechilibru intestinal.

Antibioticele afectează rapid flora intestinală, iar probioticele acționează ca un „scut”, limitând distrugerea bacteriilor benefice și menținând diversitatea microbiomului. Meta-analizele arată că această strategie poate reduce riscul de diaree cu până la 30–50%.

Important este și modul de administrare: probioticele nu trebuie luate simultan cu antibioticul, ci la un interval de aproximativ două ore, pentru a nu fi distruse.

De ce trebuie continuate după tratament

„Durata administrării probioticelor este de minimum 7 zile DUPĂ terminarea curei prescrise de antibiotice.”

Aceasta este cheia „numărului 7”. Chiar dacă antibioticul a fost oprit, flora intestinală rămâne dezechilibrată.

În această perioadă, bacteriile „bune” sunt încă în proces de refacere, iar cele oportuniste pot provoca simptome digestive. De aceea, continuarea probioticelor ajută la stabilizarea microbiomului și la reducerea complicațiilor.

Practic, cele 7 zile acoperă exact această fereastră vulnerabilă în care organismul are nevoie de sprijin.

Nu toate probioticele sunt la fel

„Există dovezi că unele probiotice sunt mai performante decât altele”

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetărilor este că eficiența probioticelor depinde de tulpină.

Printre cele mai studiate și eficiente se numără Lactobacillus rhamnosus GG și Saccharomyces boulardii. Acestea au demonstrat în mod constant capacitatea de a preveni diareea asociată antibioticelor și de a susține refacerea florei intestinale.

Diferențele dintre produse sunt semnificative, iar alegerea corectă a tulpinii poate face diferența între un efect real și unul minim.

Doza contează mai mult decât crezi

„Concentrația  ar trebui să fie între 5 și 40 miliarde CFU pentru o zi.”

CFU (colony-forming units) reprezintă numărul de bacterii vii dintr-un probiotic. Studiile arată clar că există o relație directă între doză și eficiență.

Dozele mai mari, în intervalul 5–40 miliarde CFU pe zi, sunt asociate cu rezultate mai bune în prevenirea diareei și refacerea microbiomului.

Aceasta explică de ce unele produse par „mai eficiente” decât altele: nu doar tulpina contează, ci și concentrația.

Cum funcționează probioticele în organism

„Deci protejați-vă de efectele adverse ale antibioticelor”

Probioticele nu acționează doar prin „refacerea florei”, ci printr-un mecanism complex. Ele ajută la restabilirea echilibrului bacterian, reduc inflamația intestinală și susțin sistemul imunitar.

În timpul tratamentului cu antibiotice, bacteriile benefice sunt distruse, iar cele dăunătoare pot prolifera. Probioticele intervin exact în acest dezechilibru, contribuind la prevenirea simptomelor digestive.

Limitele probioticelor și rolul prevenției

„Sau mai bine, spălați-vă corect pe mâini”

Deși utile, probioticele nu sunt un „remediu universal”. Eficiența lor depinde de tulpină, doză și tipul pacientului. Nu înlocuiesc tratamentul medical și trebuie utilizate corect.

În același timp, mesajul medicului merge mai departe de tratament. Prevenția rămâne esențială: igiena, mișcarea, somnul și alimentația echilibrată pot reduce semnificativ nevoia de antibiotice.

„Numărul magic 7” nu este magie, ci o regulă simplă bazată pe dovezi. El marchează perioada minimă necesară pentru ca organismul să își refacă echilibrul după antibiotice.

Administrarea corectă a probioticelor , începută devreme, continuată suficient timp și făcută cu produse potrivite, poate face diferența dintre o recuperare rapidă și apariția complicațiilor digestive.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa de lux a lui Mihai Bobonete? ”Bobiță” din Las Fierbinți nu o duce rău deloc
Cum arată casa de lux a lui Mihai Bobonete? ”Bobiță” din Las Fierbinți nu o duce rău deloc
Orez cu spanac cremos: rețeta de post din Grecia a Măicuței Ecaterina
Orez cu spanac cremos: rețeta de post din Grecia a Măicuței Ecaterina
Dieta prin care Andra Măruță a slăbit 10 kilograme: ”Cătălin m-a susținut”
Dieta prin care Andra Măruță a slăbit 10 kilograme: ”Cătălin m-a susținut”
Sfârșitul de săptămână la pompă: benzina trece de 9 lei/l și face prăpăd în buzunarele șoferilor
Sfârșitul de săptămână la pompă: benzina trece de 9 lei/l și face prăpăd în buzunarele șoferilor
De ce este atât de obsedată lumea de generația Z?
De ce este atât de obsedată lumea de generația Z?
Horoscop rune azi, 22 martie 2026. Persoanele care urmează să facă o investiție sunt avertizate să ...
Horoscop rune azi, 22 martie 2026. Persoanele care urmează să facă o investiție sunt avertizate să nu se grăbească azi
Vezi toate știrile