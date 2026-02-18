Mihail Pautov: „Cel mai bun probiotic natural”. De ce varza murată ar putea fi secretul românilor pentru digestie, siluetă și creier

Varza, aliment banal în farfuria românilor, ascunde un potențial uriaș pentru sănătate. Medicul Mihail Pautov explică de ce varza crudă și, mai ales, varza murată sunt adevărate bombe de probiotice naturale, capabile să susțină digestia, greutatea corporală și chiar echilibrul mental.

„Pe fiecare foaie de varză găsim până la un miliard de CFU”

Mihail Pautov atrage atenția asupra unui detaliu pe care puțini îl cunosc: varza crudă este deja încărcată cu bacterii benefice, înainte chiar de a fi murată.

„Varza crudă este foarte sănătoasă și foarte fragedă, în același timp. Știți ce este probiotic pe această varză așa proaspătă, fără a fi murată? Pe fiecare foaie de varză, sau, să zicem, într-o sută de grame de varză, găsim de la 10 milioane până la un miliard de CFU. CFU sunt unități formătoare de colonii. Dacă vă luați, sau dacă vreodată ați văzut probiotice în magazine, o să vedeți că ele se măsoară în unități formătoare de colonii. Dacă suntem sănătoși și nu avem nevoie de ele, avem unități formătoare de colonii aici, pe această varză, în 100 de grame, avem până la un miliard. Când le punem acolo și le lăsăm la fermentat, ele încep să mănânce din varză, ele încep să se multiplice. Ăsta este cel mai bun probiotic natural pe care îl putem avea noi în viața noastră. Ne dă pace din punct de vedere nutrițional, ne dă pace din punct de vedere al kilogramelor în plus, ne dă și pace aici, în creier.”

Declarația medicului pune într-o lumină nouă un aliment tradițional, consumat de generații fără să fie etichetat drept „superaliment”.

Ce se întâmplă când varza fermentează

Procesul de fermentare este simplu, dar extraordinar din punct de vedere biologic. Bacteriile naturale de pe frunzele verzei, în special cele din genul Lactobacillus, consumă zaharurile din legumă și produc acid lactic. Acesta conservă varza și creează un mediu stabil, bogat în microorganisme vii.

Pe măsură ce fermentația avansează, numărul bacteriilor benefice crește. Practic, varza murată devine un concentrat natural de probiotice, fără capsule, fără aditivi și fără costuri ridicate.

În plus, fermentarea crește biodisponibilitatea unor nutrienți. Vitamina C, vitaminele din complexul B, vitamina K și antioxidanții sunt mai ușor absorbiți, iar enzimele rezultate ajută digestia.

De ce este important microbiomul

Intestinul este adesea numit „al doilea creier”. Nu întâmplător. Peste 70% din sistemul imunitar este legat de sănătatea intestinală, iar flora bacteriană influențează direct procesele inflamatorii, metabolismul și chiar starea de spirit.

Un microbiom echilibrat poate însemna digestie mai bună, mai puțină balonare și o absorbție eficientă a nutrienților. În același timp, există o legătură clară între intestin și creier, prin ceea ce specialiștii numesc axa intestin–creier. Bacteriile intestinale participă la producerea unor substanțe implicate în reglarea dispoziției și a răspunsului la stres.

De aici și afirmația medicului că varza murată „ne dă pace și în creier”. Nu este o metaforă, ci o referire la mecanismele biologice reale prin care flora intestinală influențează sistemul nervos.

Varza murată și controlul greutății

Un alt aspect important este impactul asupra greutății corporale. Fibrele din varză oferă sațietate, iar echilibrarea florei intestinale poate susține un metabolism mai eficient. Inflamația cronică de grad scăzut, asociată cu dezechilibrele microbiomului, este adesea implicată în acumularea kilogramelor în plus.

Prin susținerea bacteriilor benefice, varza murată poate contribui indirect la reglarea apetitului și la o digestie mai eficientă.

Cum trebuie consumată pentru efect probiotic

Pentru a beneficia de proprietățile probiotice, varza trebuie să fie murată natural, fără oțet și fără pasteurizare. Procesul corect presupune doar varză, sare și, eventual, apă. Pasteurizarea distruge bacteriile vii, iar adăugarea oțetului oprește fermentația naturală.

O porție mică zilnic, în jur de 50–100 de grame, este suficientă pentru susținerea florei intestinale. Introducerea trebuie făcută treptat, mai ales pentru cei care nu consumă frecvent alimente fermentate.

Un aliment simplu, cu impact major

Într-o perioadă în care suplimentele probiotice umplu rafturile farmaciilor, varza murată rămâne o soluție accesibilă și tradițională. Fără marketing sofisticat, fără capsule scumpe, fără promisiuni exagerate.

Așa cum subliniază Mihail Pautov, uneori „cel mai bun probiotic natural” se află deja în bucătăria noastră.

Varza murată este un miracol și un aliat real pentru digestie, imunitate, echilibru metabolic și, poate, pentru acea liniște interioară pe care o căutăm tot mai des.

