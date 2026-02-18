Acasă » Știri » Alimentele la care Andreea Mantea și-a dat ”interzis”. Îi puneau în pericol sănătatea

Alimentele la care Andreea Mantea și-a dat ”interzis”. Îi puneau în pericol sănătatea

De: Iancu Tatiana 18/02/2026 | 06:20
Alimentele la care Andreea Mantea și-a dat ”interzis”. Îi puneau în pericol sănătatea
Andreea Mantea și-a dat ”interzis”. Sursă foto: Andreea Mantea/Instagram

Andreea Mantea este o personalitate mult îndrăgită de publicul larg. Este o cunoscută moderatoare de televiziune și s-a făcut remarcată ușor prin carisma pe care o are, dar și prin aparițiile sale populare și pline de stil. Pe lângă toate astea, este și mamă a unui băiețel de 10 ani, chiar dacă nu pare. Din acest motiv, Andreea a urmat sfaturile medicilor și a fost de acord să excludă 5 alimente care pentru ea sunt dăunătoare.

Rezultatul unor examinări medicale i-au schimbat total viața celebrei moderatoare de televiziune, iar aceasta nu a stat pe gânduri în a face schimbări în stilul ei de viață.

Alimentele la care a renunțat Andreea Mantea

Doctorul i-a recomandat Andreei să renunțe la o serie de alimente, după ce a descoperit că suferă de o boală autoimună. Drept urmare a bolii de care aceasta suferă, descoprită în urma efectuării controlului, regimul acesteia constă în evitarea totală a cepei, cireșelor, fructelor de mare, dudelor și a sushi-ului.

Pentru a nu se îmbolnăvi, aceasta nu a făcut altceva decât să asculte sfaturile pe medicului. Totuși, chiar dacă lista de alimente interzise nu este una exagerată, Andreea simte lipsa mâncării pe care nu mai are voie să o consume.

„Aşa mi-a zis doctorul, după analize. Şi la dude, la fel, dezvolt o alergie foarte periculoasă la acestea”, spune Andreea într-un interviu pentru OK Magazine.

Andreea Mantea și-a dat ”interzis”. Sursă foto: Andreea Mantea/Instagram
Andreea Mantea și-a dat ”interzis”. Sursă foto: Andreea Mantea/Instagram

Cauza bolii

Moderatoarea de televiziune a declarat că după naștere aceasta a dezvoltat o alergie puternică: „Alergiile la ceapă, cireşe, fructe de mare şi dude au apărut după ce am născut”, a mai adăugat Andreea în interviu.

Fiindcă rezultatul primit are o influență semnificativă asupra condiției sale medicale, decizia de a renunța la aceste alimente nu a fost ușoară, aceasta limitându-se la mâncăruri ușoare: „Un an de zile am mâncat doar cartofi, mămăligă şi mozzarella”, menționează moderatoarea.

Totuși, Andreea Mantea dă dovadă de tărie de caracter și autocontrol. Nu a ezitat să declare că este o fire pofticioasă și că dacă nu ar fi condiționată de acest regim, ar face abuz de unele alimente: „Sushi aş mânca nonstop, de dimineaţă şi până seara. Doar că nu pot, din cauza alergiei”, a mai declarat Andreea.

 

Vezi și:

Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV
Cum arată casa de lux a Andreei Mantea. Prezentatoarea de la Kanal D și-a decorat singură locuința!

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Știri
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
Amendă de la 500 la 1500 de lei pentru cei care stau la bloc și ignoră această regulă. Ce prevede ...
Amendă de la 500 la 1500 de lei pentru cei care stau la bloc și ignoră această regulă. Ce prevede legea
Vezi toate știrile
×