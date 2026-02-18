Alimentele la care Andreea Mantea și-a dat ”interzis”. Îi puneau în pericol sănătatea

Andreea Mantea este o personalitate mult îndrăgită de publicul larg. Este o cunoscută moderatoare de televiziune și s-a făcut remarcată ușor prin carisma pe care o are, dar și prin aparițiile sale populare și pline de stil. Pe lângă toate astea, este și mamă a unui băiețel de 10 ani, chiar dacă nu pare. Din acest motiv, Andreea a urmat sfaturile medicilor și a fost de acord să excludă 5 alimente care pentru ea sunt dăunătoare.

Rezultatul unor examinări medicale i-au schimbat total viața celebrei moderatoare de televiziune, iar aceasta nu a stat pe gânduri în a face schimbări în stilul ei de viață.

Alimentele la care a renunțat Andreea Mantea

Doctorul i-a recomandat Andreei să renunțe la o serie de alimente, după ce a descoperit că suferă de o boală autoimună. Drept urmare a bolii de care aceasta suferă, descoprită în urma efectuării controlului, regimul acesteia constă în evitarea totală a cepei, cireșelor, fructelor de mare, dudelor și a sushi-ului.

Pentru a nu se îmbolnăvi, aceasta nu a făcut altceva decât să asculte sfaturile pe medicului. Totuși, chiar dacă lista de alimente interzise nu este una exagerată, Andreea simte lipsa mâncării pe care nu mai are voie să o consume.

„Aşa mi-a zis doctorul, după analize. Şi la dude, la fel, dezvolt o alergie foarte periculoasă la acestea”, spune Andreea într-un interviu pentru OK Magazine.

Cauza bolii

Moderatoarea de televiziune a declarat că după naștere aceasta a dezvoltat o alergie puternică: „Alergiile la ceapă, cireşe, fructe de mare şi dude au apărut după ce am născut”, a mai adăugat Andreea în interviu.

Fiindcă rezultatul primit are o influență semnificativă asupra condiției sale medicale, decizia de a renunța la aceste alimente nu a fost ușoară, aceasta limitându-se la mâncăruri ușoare: „Un an de zile am mâncat doar cartofi, mămăligă şi mozzarella”, menționează moderatoarea.

Totuși, Andreea Mantea dă dovadă de tărie de caracter și autocontrol. Nu a ezitat să declare că este o fire pofticioasă și că dacă nu ar fi condiționată de acest regim, ar face abuz de unele alimente: „Sushi aş mânca nonstop, de dimineaţă şi până seara. Doar că nu pot, din cauza alergiei”, a mai declarat Andreea.

Vezi și: